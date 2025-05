Pop-up : un nouveau magazine gratuit débarque à Belfort

« Pop-up ambitionne simplement et sans retenue de mettre en lumière les atouts de nos 101 villes, villages, bourgs, hameaux et autres petits coins de paradis », promettent les créateurs de ce journal gratuit et indépendant, qui doit être diffusé trois fois par an. Pour les locaux. Les touristes. Et les curieux.

« Pop-up est édité par pop-édition, un tout nouveau studio belfortain qui aime les mots, les images, les bonnes gens et l’indépendance (dans cet ordre ou pas), détaillent Karine Wieder et Manon Landreau, étudiantes à l’école d’art de Belfort. Pop-édition fabrique des contenus éditoriaux et autres curiosités visuelles, loin des conventions ennuyeuses. » Elles ont été accompagnées, dans leur entreprise, par Éva Chibane, une signature que vous connaissez bien.