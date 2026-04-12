Ornans : le musée Courbet va fêter ses 50 ans

Les 18 et 19 avril 2026, le musée départemental Gustave-Courbet célèbrera ses 50 ans. En effet, le 15 avril 1976, l’association des Amis de Gustave-Courbet cède l’hôtel Hébert (maison de jeunesse du peintre et ses collections) au Département du Doubs, pour un franc symbolique. Le musée départemental est, depuis, devenu un lieu incontournable du paysage culturel national.

Pour marquer cet anniversaire, le musée ouvre ses portes au public pour un week-end d’immersion artistique, musicale et créative.