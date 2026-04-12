Ornans : le musée Courbet va fêter ses 50 ans

Les 18 et 19 avril 2026, le musée départemental Gustave-Courbet célèbrera ses 50 ans. En effet, le 15 avril 1976, l’association des Amis de Gustave-Courbet cède l’hôtel Hébert (maison de jeunesse du peintre et ses collections) au Département du Doubs, pour un franc symbolique. Le musée départemental est, depuis, devenu un lieu incontournable du paysage culturel national.
Pour marquer cet anniversaire, le musée ouvre ses portes au public pour un week-end d’immersion artistique, musicale et créative.
Au programme
Création et dessin sur le vif
- Les Croqueurs au musée : les carnettistes déambuleront dans les salles du musée pour saisir l’âme des lieux. Leurs œuvres y seront ensuite exposées. Activité possible dès vendredi 17 avril de 17 h à 18 h, puis samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h.
- Fresque participative : Anne-Claire Julien, illustratrice, habillera, au cours de la semaine, d’un dessin éphémère et malicieux, la galerie vitrée du musée donnant sur la Loue. Les visiteurs seront invités à prendre part à cette œuvre collective le week-end.
- Atelier aquarelle : une initiation à la création de carnets de voyage permettra aux visiteurs de s’essayer à l’interprétation des œuvres du maître (matériel fourni), samedi et dimanche à 14h30 – sur réservation.
Immersion musicale
La musique résonnera dans tout l’édifice avec deux propositions éclectiques :
Le duo de violons et percussions de l’Orchestre Victor Hugo proposera un dialogue sonore entre mélodies classiques et tableaux de Courbet. Samedi à 14h et 17h.
Le duo Nabi (violon/guitare) emportera le public dans un univers d’improvisation et de swing manouche hérité du maître et créateur du style Django Reinhardt. Dimanche : quatre séances dès 10 h 30.
Les secrets du musée
50 ans d’histoire : tout au long du week-end, l’équipe du musée proposera des « visites-express » de trente minutes. L’occasion de revenir sur l’histoire des collections. Places limitées.
Ce cinquantième anniversaire n’est pas seulement celui d’un bâtiment, mais bien aussi celui d’un lien indéfectible entre un territoire, un artiste visionnaire et le public.
- Infos pratiques: samedi 18 et dimanche 19 avril 2026; musée Courbet à Ornans. Horaires : 10 h – 12 h et 14 h – 18 h