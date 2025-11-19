Montbéliard : les Fallen Lillies se produisent au Bataclan

« Forcément, c’est chargé d’émotion. » Marine Granjon, batteuse du groupe de heavy rock, Fallen Lillies. Le groupe basé à Montbéliard va monter ce vendredi 21 novembre, presque dix ans après les attentats, sur la scène du Bataclan de Paris. Elles seront la première partie de l’auteur-compositeur-interprète Manu Lanvin. Pour le moment, aucune des quatre membres n’a mis les pieds dans la salle. « On y va vendredi pour faire les balances », explique Marine.

Ce groupe, exclusivement féminin, est composé de quatre membres : Marine à la batterie, Laura à la guitare lead, Hélène à la guitare et au chant et Laeticia à la basse. En octobre 2025, elles ont sorti leur dernier album, CRAN. « Il y a eu une grosse année d’écriture pour pouvoir le composer », se remémore Marine. Dix thèmes sont abordés dans l’album ; chaque chanson porte son message. « C’est une revendication sur beaucoup de sujets, notamment des sujets sociétaux », précise la batteuse.

Avec CRAN, les Fallen Lillies prennent un tout autre virage. Alors que le reste de leur discographie est en anglais, ce nouvel album est écrit en français. Ce changement de langue s’est imposé en studio. « Notre public est majoritairement français et on voulait que les messages soient compris de tous », explique Marine. Moins d’un mois après la sortie de l’album, les retours sont déjà bons. Le public habituel a suivi, de nouveaux auditeurs ont même été conquis. Sur Spotify, le groupe compte 2 173 auditeurs mensuels.