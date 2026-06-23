Montbéliard : les Clowns de la Chiffogne font leur festival

Les Clowns de la Chiffogne. L'association est née à Montbéliard en 1983.
Les Clowns de la Chiffogne. L'association est née à Montbéliard en 1983. | © Clowns de la Chiffogne

Participation à un festival de clowns en Sicile, projet de statue en hommage à la famille Gruss, « Clownets » primés et sélectionnés pour un concours national : les Clowns de la Chiffogne, à Montbéliard, ont un festival de bonnes nouvelles.

Direction la Sicile, du 24 au 30 juin 2026, pour 7 des Clowns de la Chiffogne de Montbéliard, accompagnés du président de l’association, Bruno Kolanek. Ils vont participer à un festival durant lequel ils donneront quatre spectacles : sur les méfaits du Nutella, sur un voyageur sur un quai, sur un sculpteur de ballons et le dernier intitulé au dernier moment « Les bonbons ».

Ce déplacement trouve sa source dans la semaine du clown au théâtre Grrranit de Belfort, en avril 2025. Une quinzaine de clowns de La Chiffogne participent à une master classe de 2 h 30, et assistent à tous les spectacles de la semaine. Rebelote en avril 2026, avec cette fois une master classe de deux jours. Et là se tissent « des liens incroyables » avec Daniel et Graziana, les deux clowns italiens qui officiaient durant ces master classes.

Des liens tellement « incroyables » qu’ils ont invité les Clowns de la Chiffogne à leur festival, en Sicile. Ce déplacement est financé aux trois quarts sur les fonds propres de l’association, les membres de l’association prenant le reste à leur propre charge.

Les Clownets se distinguent

Mais les Clowns de la Chiffogne, ce sont aussi « Les Clownets ». En quelque sorte, une section de l’association qui regroupe ses membres les plus jeunes, de 8 à 18 ans actuellement. Ils ont participé cette année à un concours organisé par la fédération régionale du grand est des associations de clowns. Un concours qui s’est déroulé à l’Odyssée du Cirque, à Héricourt, avec des formations venues de Strasbourg, Besançon ou encore Mulhouse. Les Clownets ont été primés et invités à se produire lors d’une rencontre nationale, en octobre, à Pau.

En hommage à la famille Gruss

Autre projet : rendre hommage à la famille Gruss-Jeannet, grande famille du cirque, originaire de Bavans, près de Montbéliard. « Il n’y a pas une place, pas une rue à leur nom à Bavans », constate Bruno Kolanek. Avec l’accord des descendants de la famille Gruss, le projet est de créer une statue hommage. Bruno Kolanek s’est rapproché de la métallerie d’art Création 1538, à Vieux-Charmont, pour créer une statue de 2,5 mètres de haut. Une œuvre en métal, pour s’inscrire également dans le patrimoine industriel du pays de Montbéliard.

Cette œuvre sera construite en pièces détachées, et ce sont les clowns qui la monteront sur son futur emplacement, geste symbolique par lequel les clowns de la Chiffogne rendront hommage à leurs glorieux ancêtres.
Pour financer ce projet, baptisé « Grand Radis », une cagnotte a été lancée sur internet ; en contrepartie, les donateurs pourront recevoir un autocollant, un nez rouge, une carte postale de la statue, ou encore, pour les dons les plus importants, un spectacle à domicile.

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