Montbéliard : le festival des Mômes revient du 21 au 24 août

Spectacles, ateliers, espaces ludiques : le festival, qui vise les enfants de 18 mois à 13 ans, permettra une nouvelle fois d’offrir aux enfants une parenthèse à quelques jours de la rentrée scolaire. Plus de 8 500 visiteurs sont attendus sur les quatre jours, « soit près d’un tiers de la population montbéliardaise », rappelle l’organisation. Une affluence qui témoigne de la bonne santé, chaque année, de cet événement sans but lucratif, porté par près de 150 bénévoles, accompagné par une cinquantaine d’associations et une douzaine de compagnies artistiques – dont trois locales.

Le centre-ville sera entièrement investi par quelque 80 chapiteaux et cabanes en bois formant le « Village des Mômes ». C’est là que se tiendront 49 ateliers sur inscription et 18 espaces ludiques en libre accès pour les enfants, autour d’activités manuelles, scientifiques, musicales ou encore sportives. Côté spectacles, une trentaine de représentations sont prévues, aussi bien en salle qu’en plein air, avec une attention particulière pour les tout-petits, dès 18 mois. Le fil conducteur : l’aventure avec une édition « placée sous le signe du voyage, de la découverte du monde et de l’exploration ».