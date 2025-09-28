Montbéliard : comme un nez rouge au milieu de la figure

L’association « Les Clowns de la Chiffogne » est née à Montbéliard en 1983. Elle compte aujourd’hui 17 membres actifs : 12 adultes et 5 enfants, les « clownets ». Elle vient de lancer un concours à destination des écoles primaires du pays de Montbéliard : elle propose aux enfants de faire une création libre (dessin, collage, écriture ou autre : l’essentiel est de participer et de créer). Le fruit de l’imagination des enfants devra parvenir pour le 30 novembre aux Clowns de la Chiffogne et les prix seront remis lors du Marché de Noël (inscriptions sur le nouveau site de l’association).

En effet, cette année, les Clowns de la Chiffogne participeront une nouvelle fois au Marché de Noël. Dès son ouverture, le samedi 22 novembre, ils prévoient une animation sous la forme d’un discours (clownesque) pour expliquer ce qu’est un clown, pourquoi l’association Les Clowns de la Chiffogne a été créée, les différents genres de clowns (ceux de la Chiffogne sont presque exclusivement des clowns muets). Quatre déambulations seront proposées pendant le Marché de Noël, les 29 novembre et les 3, 14 et 17 décembre de 17 h 30 à 19 h 30, avec distribution gratuite de soupe de clown (au quinoa), et une « police du clown » qui s’assurera que chacun aura mangé de la soupe de clown et portera son nez rouge ! Bref, l’humour et le rire apporteront un peu de chaleur au cœur de décembre. Les clowns proposeront également à la médiathèque de Montbéliard une exposition de planches originales de Victor Hussenot, auteur de la BD Clown et l’auteur sera sur place les 19 et 20 décembre pour une dédicace de son livre.

L’association a par ailleurs créé une affiche à l’ancienne sur laquelle figurent des jeux de mots autour du nez (« Réveil au nez et piquer du nez », « Etre nez quelque part », « papi au nez », « la bande des 6 nez », etc.). Elle a été tirée à 200 exemplaires, vendus 20 € l’unité ( clownschiffogne@gmail.com ).

Autre projet en cours : l’écriture d’un spectacle par trois des Clowns de la Chiffogne. Le titre n’est pas encore choisi, mais les Clowns ont déjà programmé un filage du spectacle en janvier à Bavans et des représentations les 7 et 8 février 2026.