Montbéliard classé 5e plus beau marché de Noël d’Europe

C’est un évènement attendu chaque année. La mobilisation des Internautes en faveur des Lumières de Noël de Montbéliard a-t-elle été suffisante ? Le concours internet Best Christmas Markets in Europe classe le marché de Noël de Montbéliard à la 5e place. La première place est obtenue par le marché de Noël de Budapest. Le premier marché français est celui de Metz, classé 3e. En 2019, Montbéliard avait terminé 5e de ce concours. En 2018, le marché de Noël de Montbéliard avait terminé 11e, contre 6e en 2017 à l’occasion de sa première participation. “Un grand merci aux internautes et visiteurs qui se sont mobilisés en ligne pour soutenir les Lumières de Noël avec plus de 40 000 votes, et aux personnes qui ont contribué à faire de notre marché de Noël un lieu magique et incontournable”, salue la Ville de Montbéliard sur Facebook.