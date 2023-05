Meroux se souvient du sauvetage de 13 500 enfants à l’automne 1944

Lundi 8 mai, cet événement sera raconté à l’occasion des commémorations du 8-Mai à Meroux-Moval. La reconstitution, d’une durée d’une heure trente, sera faite devant l’église. Des enfants seront transportés en camion, représentant l’arrivée des enfants venant de Belfort et rejoignant 16 enfants de Meroux, joués par des enfants d’aujourd’hui. La reconstitution met en scène plusieurs tableaux entre l’accueil des enfants, le passage de la frontière, l’arrivée en Suisse. Ensuite, un avion de reconnaissance de la Seconde Guerre mondiale survolera le village et la Libération sera aussi mise en scène. Près de 80 figurants, dont une trentaine d’enfants, participeront à l’évènement. Pour cette journée, les descendants des familles Vieillard et Burrus ont accepté de rejouer le rôle de leurs parents. Ils seront guidés par les commentaires de Philippe Mattin, le président de l’association.

En tout, ce sont donc une trentaine d’enfants et une quarantaine d’adultes en uniformes allemands, suisses et français qui rejoueront l’épisode, au gré des déambulations d’une dizaine de véhicules militaires d’époque et de chevaux comtois. On apercevra aussi le vol d’un avion de transport militaire ou encore la reconstitution d’un poste de frontière suisse.