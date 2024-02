Martine et Jean-Marc Thérouanne, chevilles ouvrières du Festival des cinémas d’Asie de Vesoul

“La création d’un festival nécessite une énergie de tous les instants. Les six mois précédant le festival nous travaillons de 16 à 18 heures par jour”, explique Martine Thérouanne, âgée de 70 ans, directrice du Fica et retraitée de l’Education nationale après avoir exercé pendant plus de 25 ans comme documentaliste au lycée Edouard-Belin de Vesoul.

“C’est un peu comme notre troisième enfant”, s’amuse Jean-Marc Thérouanne, délégué général du festival, lui aussi ancien documentaliste. “Il n’y a pas un jour sans que l’Asie et le cinéma asiatique ne soient présents.” Chaque année le couple, qui assure la direction artistique du festival, s’attache à montrer “toutes les facettes des cinémas d’Asie”, en dénichant des films “peu diffusés” en Europe, présentés “au moins” en première française, parfois en première mondiale.

Et la recette fonctionne : en 30 ans, le Fica a présenté 2 200 films, invité 950 cinéastes, accueilli 700 000 spectateurs et composé une équipe de 200 volontaires. Pour réussir ce tour de force, malgré un budget serré qui atteint 250 000 euros les bonnes années, les deux dirigeants ont toujours oeuvré comme bénévoles et multiplié les casquettes : Jean-Marc Thérouanne n’hésite pas à raconter comment il fait lui-même du porte-à-porte auprès des entreprises du secteur pour obtenir des rallonges budgétaires ou un soutien en nature.