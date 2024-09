Luxeuil-les-Bains : une chapelle de l’ancienne abbaye sélectionnée pour le Loto du patrimoine

Le deuxième site est un bâtiment plus proche géographiquement, cette fois. Une demeure qui se trouve à Réchésy, dans une commune de 786 habitants au Sud du département. Elle n’est pas classée au titre des monuments historiques, mais son style architecturale, s’inscrit dans un ensemble de bâtisses similaire au centre du village : des maisons traditionnelles alsaciennes au pans de bois. « Le style du colombage de la maison laisse à penser qu’il s’agit d’un assemblage typique du XVe et du XVIIe siècle (colombage simple et fonctionnel, sans ornements) », détaille la fondation du patrimoine.

L’histoire semble particulière, car selon le plan cadastral de 1838, la maison, appelée autrefois « la Rivière » était à l’époque orientée de manière parallèle à la rue. Alors qu’en 1913, des cartes postales montrent une autre orientation. « On peut donc admettre qu’elle fut démontée, puis remontée dans le courant du XIXe siècle », poursuit la fondation.

D’après les registres de l’état civil et les actes notariés, la maison est restée propriété d’une famille de cultivateurs depuis le XIXe siècle jusqu’en 1993, lorsque les parents du propriétaire actuel acquièrent le bien et engagent des premiers travaux de rénovation et de préservation en coopération avec l’ABF de Belfort. À la suite d’aléas de la vie, les travaux ont dû être interrompus, durant 15 ans.

D’importants travaux vont désormais être nécessaires. La façade ouest a subi des dégâts à la suite d’intempéries. La sablière a complètement pourri, le poteau d’angle ouest/sud a été dégradé. Sur la façade sud, visible depuis la rue, une descente a été retirée à une date inconnue, probablement dégradée par la pourriture. La sablière côté sud est partiellement dégradée et doit être remplacée.

Les travaux vont viser à remplacer les parties du colombage abîmées ou disparues pour remettre la bâtisse dans son état d’origine. « De plus, il est prévu de rajouter des toitons sur la façade ouest pour la protéger des intempéries, reprenant ainsi un motif traditionnel des maisons alsaciennes. Les toitons originels ont été retirés lors de précédents travaux. Le remplacement des portes et volets est également nécessaire mais ces travaux ne sont pas encore chiffrés », précise la fondation. Début des travaux : automne 2024. Pour un an, environ.