Lure : La Bougie du Sapeur, ce journal humoristique qui sort tous les quatre ans

Nous sommes le 29 février. Et traditionnellement, à cette date, paraît « La Bougie du Sapeur », tous les quatre ans. Ce journal français, créé en 1980 est né d’un canular entre deux amis, Jacques Sadoul et Jacques Debuisson. Dans ces pages, de mystérieux journalistes construisent une parodie des journaux satiriques ; avec des parutions d’articles humoristiques, des détournements d’infos, des blagues, des fausses interviews, des contrepèteries. Ils proposent d’ailleurs un supplément à thème tous les quatre ans depuis plusieurs parutions. On a pu retrouver La Bougie du Sapeur-Madame, La Bougie du Sapeur-Coquine. Cette année, on retrouvera le Sapeur Sportif, en lien avec les Jeux Olympiques, lit-on dans Ouest-France.

Dans son tout premier édito, le cofondateur Jacques Debuisson écrivait : « La moitié du plaisir ne réside-t-elle pas dans l’attente du numéro qui va sortir ? Que serait une passion sans rendez-vous : une lente consomption. » Depuis, tous les quatre ans, le canular continue. Et le journal continue de réagir à l’actualité d’il y a quatre ans et à ce qu’il s’est passé les quatre dernières années. La première année, 30 000 exemplaires sont vendus. Le 11e numéro, en 2020 est paru à 200 000 exemplaires et a été vendu à 120 000 exemplaires. Celui de 2024 est disponible depuis le mercredi 28 février au soir. Il a lui aussi été tiré à 200 000 exemplaires.