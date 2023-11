Lumières de Noël : un nouvel espace de dégustation et plus d’artisans pour la 37e édition

Faire aussi bien, voir mieux, pour maintenir la 5e place des meilleurs marchés de Noël d’Europe, c’est l’ambition de la ville de Montbéliard avec cette 37e édition des Lumières de Noël qui réunira 140 artisans cette année. « Nous avions moins d’artisans l’année passée pour supprimer une allée, mais cela n’a pas été concluant. Nous revenons à la formule habituelle », explique Marie-Noëlle Biguinet, maire de Montbéliard. Chalets, illuminations, décorations sont déjà en place pour le marché qui doit démarrer dans deux semaines et demie. La formule habituelle est garantie avec les personnalités phares : le père Noël, la tante Airie. On retrouvera la patinoire, qui restera jusqu’au 6 janvier. Le village des enfants place Denfert-Rochereau et Dorian. Le train du Père-Noël. Les concerts des enfants de la lumière et de la Sainte-Lucie. Les concours du plus beau dessin.

Le pass noël gourmand, initié l’an dernier par l’office du tourisme de Montbéliard est renouvelé. Huit artisans partenaires accueilleront les visiteurs pour trois dégustations ainsi qu’une boisson chaude. Cela toujours pour huit euros.

L’invité d’honneur, la provence, devrait aussi permettre de ravir les papilles de plus d’un visiteur. Une quinzaine d’artisans viendront de provence pour faire découvrir des produits locaux. Aïoli, bouillabaisse, ratatouille, fougasse, calissons, tropéziennes, huile d’olive, seront à retrouver sur le marché. Sans oublier le pastis.