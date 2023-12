Livre du centenaire : ces anecdotes insoupçonnées sur le Territoire de Belfort

9 mois. Le temps d’une grossesse, pour réaliser un ouvrage sur le centenaire. Présenté à la presse vendredi 8 décembre, l’ouvrage de 221 pages sera vendu à l’agence Belfort Tourisme pour 30 euros.

Le livre couvre l’histoire du Territoire de Belfort et a pour objectif de la rendre “moins ennuyante”, raconte Carine Dufay, rédactrice du livre. Le livre retrace aussi les événements marquants du Centenaire et relate les manifestations et festivités qui ont animé le territoire, détaille encore Maryline Jeannin, pilote du projet. Florian Bouquet, président du Département, a évoqué avec émotion « un ouvrage qui n’est qu’un début, une invitation à dérouler les pages pour les cent prochaines années ».