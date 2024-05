L’Italien Gio Evan, parrain du Fimu, entre spiritualité et maîtrise des mots

Dans son rôle de parrain, il veut réussir à travailler sur la portée philosophique des mots, lui qui publie chaque jour des poèmes sur son compte Instagram. Et sur la spiritualité. Ce sont des thématiques qui lui sont chères. C’est d’ailleurs de sa spiritualité qu’il tient son nom de scène : « Evan », alors que son vrai nom est Giovanni Giancaspro. « J’ai été baptisé ainsi par un chaman en Amérique du Sud », raconte-t-il. Un pays où il a passé trois années. Quand on lui demande d’où il vient, il ne sait que répondre. « Je suis né sur une aire d’autoroute », commence-t-il, avant de détailler de multiples voyages et lieu de vie, notamment en Inde. Et c’est sa force : « Je m’inspire des pays où j’ai vécu pour ma musique ».

Dimanche soir, il jouera aux côtés de quelques autres artistes du Fimu une création originale à 20h30 sur la scène de l’Arsenal. Une création dont on ne sait rien pour le moment, mais qui pique la curiosité.