Le réalisateur chinois Wang Bing présidera le jury du festival de cinémas de Vesoul

(AFP)
Wang Bing, 58 ans, désormais installé à Paris, est « considéré par la critique internationale comme le meilleur documentariste actuel », soulignent dans un communiqué les organisateurs du plus ancien festival européen dédié au cinéma asiatique. Au total, 87 films dont 40 inédits seront présentés à Vesoul, en présence d’une quarantaine de cinéastes. Le Jury international décernera son Cyclo d’or à l’un des 18 films inédits en compétition, ainsi que deux autres prix (Grand Prix du Jury et Prix du Jury) et une mention spéciale.
Ouverture du festival le 27 janvier
Un Cyclo d’or d’honneur sera décerné à ce grand nom du documentaire pour l’ensemble de son œuvre, lors de la cérémonie d’ouverture le 27 janvier. Créé en 1995, le festival de Vesoul est le doyen des festivals asiatiques d’Europe et le seul à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du Proche à l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du Canal de Suez à l’océan Indien, relèvent les organisateurs. Il attire environ 30 000 spectateurs chaque année.