Le réalisateur chinois Wang Bing présidera le jury du festival de cinémas de Vesoul

Un Cyclo d’or d’honneur sera décerné à ce grand nom du documentaire pour l’ensemble de son œuvre, lors de la cérémonie d’ouverture le 27 janvier. Créé en 1995, le festival de Vesoul est le doyen des festivals asiatiques d’Europe et le seul à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du Proche à l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du Canal de Suez à l’océan Indien, relèvent les organisateurs. Il attire environ 30 000 spectateurs chaque année.