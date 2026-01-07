Le réalisateur chinois Wang Bing présidera le jury du festival de cinémas de Vesoul

Wang Bing avec Martine et Jean-Marc Thérouanne, directeurs du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul.
Wang Bing avec Martine et Jean-Marc Thérouanne, directeurs du Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul. | ©FICAV

Le roi du documentaire chinois, Wang Bing, présidera le Jury international du 32e Festival international des cinémas d'Asie (Fica), du 27 janvier au 3 février à Vesoul, ont annoncé mardi les organisateurs.

(AFP)

Wang Bing, 58 ans, désormais installé à Paris, est « considéré par la critique internationale comme le meilleur documentariste actuel », soulignent dans un communiqué les organisateurs du plus ancien festival européen dédié au cinéma asiatique. Au total, 87 films dont 40 inédits seront présentés à Vesoul, en présence d’une quarantaine de cinéastes. Le Jury international décernera son Cyclo d’or à l’un des 18 films inédits en compétition, ainsi que deux autres prix (Grand Prix du Jury et Prix du Jury) et une mention spéciale.

Wang Bing s’est intéressé au fil de son oeuvre aux laissés-pour-compte du miracle économique chinois, qu’ils soient ouvriers dans des usines, enfants livrés à eux-mêmes ou victimes oubliées des camps maoïstes. Adepte des oeuvres-fleuve, il s’est notamment fait connaître en 2003 avec les neuf heures de « A l’ouest des rails » (2003), avant sa première fiction « Le Fossé » (2010) et son documentaire « Jeunesse » présenté en 2023 à Cannes.

Ouverture du festival le 27 janvier

Un Cyclo d’or d’honneur sera décerné à ce grand nom du documentaire pour l’ensemble de son œuvre, lors de la cérémonie d’ouverture le 27 janvier. Créé en 1995, le festival de Vesoul est le doyen des festivals asiatiques d’Europe et le seul à s’intéresser à l’Asie dans sa totalité géographique, du Proche à l’Extrême-Orient, de l’Oural au Pacifique et du Canal de Suez à l’océan Indien, relèvent les organisateurs. Il attire environ 30 000 spectateurs chaque année.

Le Jury international de l’édition 2025 avait été présidé par Jia Zhang-Ke, autre immense nom du cinéma chinois.

Nos derniers articles

Rue Strolz à Belfort, le camion du Coeur s'installent pour distribuer des plats chauds aux plus démunis.

Grand froid : le camion des Restos du coeur distribue des repas chauds

À Belfort, les associations se mobilisent en cette période de grand froid. C’est le cas des Restos du Coeur qui, grâce au camion du cœur, proposent des repas chauds rue Strolz. Ce mardi 6 janvier, trois bénéficiaires sont venus se réchauffer et partager un moment avec les bénévoles.
Une soixantaine de pompiers, cinq fourgons et un véhicule risques chimiques et technologiques ont été mobilisés pour venir à bout de l'incendie. (photo d'illustration - Le Trois TQ)

Attention au monoxyde carbone !

La préfecture de Haute-Saône, en cette période de froid alerte sur l’usage de chauffages d’appoint improvisés et sur les risques du monoxyde de carbone, gaz inodore et mortel.
,
Samy Baghdadi entouré du président et du directeur sportif du FC Sochaux-Montbéliard, Clément Calvez et Julien Cordonnier.

Le FC Sochaux recrute l’attaquant Samy Baghdadi

L’attaquant Samy Baghdadi, en provenance du Valenciennes Football club, est prêté au FC Sochaux-Montbéliard jusqu’à la fin de saison.

