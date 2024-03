L’agglomération du Doubs, 140.000 habitants va multiplier les événements culturels ces prochains mois. “J’espère que ce sera une belle fête populaire, cela promet un beau spectacle”, lance à l’AFP Charles Demouge, président de Pays de Montbéliard Agglomération, qui va accueillir Gabriel Attal pour le lancement de l’événement. Les habitants des 73 communes de l’agglomération sont invités à participer aux festivités à partir de 19H00. Hervée de Lafond, l’une des trois commissaires artistiques de l’événement, promet une cérémonie “modeste mais déjantée”, le but étant “d’incarner une carte postale du pays de Montbéliard”. “Ce sera un joyeux foutoir”. Les élus locaux ont prévu d’y venir à vélo, chacun identifié avec le nom de sa commune, un joyeux peloton auquel Gabriel Attal devrait se joindre. “Il passera un moment de la journée avec nous et s’est positionné sur plusieurs séquences”, confirme le député Renaissance du Doubs Nicolas Pacquot. Après Villeurbanne (Rhône), qui a ouvert le bal des Capitales françaises de la Culture en 2022, le label décerné tous les deux ans par le ministère de la Culture a été séduit par le projet du pays de Montbéliard, nommé “Un pas de côté” et qui mise sur la sobriété.