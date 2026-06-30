Le musée Courbet d’Ornans explore le réalisme animalier

A travers des sujets qui « nous sont étrangement encore contemporains », cet art ancien « raconte notre présent » et « nous fait réfléchir sur ces questionnements », relève M. Foudral. Des œuvres appréhendent enfin la question de l’anthropomorphisme et de la psychologie de l’animal qui fit débat au XIXe siècle, en abordant des sujets comme la maternité ou les ébats amoureux des animaux. Une salle riche en taxidermie clôture l’exposition, visible jusqu’au 8 novembre.