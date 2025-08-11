Le festival No Logo quitte Fraisans pour s’installer à Ornans

« Il y a douze ans, le No Logo est né d’une envie folle : créer un festival libre, sans sponsor, construit main dans la main avec son public », racontent les organisateurs. Aux Forges de Fraisans, le festival a rassemblé chaque été des milliers de personnes Mais désormais, il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre.

Le festival posera ses valises à Ornans, surnommée la « Petite Venise comtoise » pour ses maisons suspendues au-dessus de la Loue. « Ici, la nature reprend ses droits : falaises de calcaire, forêts profondes, cascades et cours d’eau sculptent le paysage.» C’est l’esprit qui était recherché pour le nouveau lieu : un écrin de verdure.