Le festival No Logo quitte Fraisans pour s’installer à Ornans

« Il y a douze ans, le No Logo est né d’une envie folle : créer un festival libre, sans sponsor, construit main dans la main avec son public », racontent les organisateurs. Aux Forges de Fraisans, le festival a rassemblé chaque été des milliers de personnes Mais désormais, il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre.
Le festival posera ses valises à Ornans, surnommée la « Petite Venise comtoise » pour ses maisons suspendues au-dessus de la Loue. « Ici, la nature reprend ses droits : falaises de calcaire, forêts profondes, cascades et cours d’eau sculptent le paysage.» C’est l’esprit qui était recherché pour le nouveau lieu : un écrin de verdure.
Pour le No Logo, c’est aussi l’occasion de faire un clin d’oeil à Gustave Courbet. Le peintre est originaire d’Ornans et représente le « rebelle qui a osé défier les codes de son époque. Et ça, forcément, ça nous parle. Parce qu’au No Logo, on croit en cette liberté, en cette audace, en cette capacité à tracer sa propre route.»
Les organisateurs le promettent : « On ne change pas d’âme. On reste ce festival indépendant, co-construit avec vous, où le camping devient un village, où la musique réunit toutes les générations, où l’on danse les pieds dans l’herbe jusqu’au lever du jour. On ne quitte rien. On se rapproche juste de l’essentiel. »
La première édition ornanaise est prévue les 7, 8 et 9 août 2026.