Le festival No Logo quitte Fraisans pour s’installer à Ornans

Le festival No Logo pose ses valises à Ornans. | ©No Logo, La Fabrica
Le festival No Logo pose ses valises à Ornans. | ©No Logo, La Fabrica
Nouveauté

Pour sa dernière édition aux Forges de Fraisans, le No Logo Festival a fait le plein : 53 000 festivaliers, trois jours complets et un soleil radieux. Après douze ans passés sur ce site, l’événement prend un nouveau virage et déménage en 2026 à Ornans, dans le Doubs.

« Il y a douze ans, le No Logo est né d’une envie folle : créer un festival libre, sans sponsor, construit main dans la main avec son public », racontent les organisateurs. Aux Forges de Fraisans, le festival a rassemblé chaque été des milliers de personnes Mais désormais, il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre.

Le festival posera ses valises à Ornans, surnommée la « Petite Venise comtoise » pour ses maisons suspendues au-dessus de la Loue. « Ici, la nature reprend ses droits : falaises de calcaire, forêts profondes, cascades et cours d’eau sculptent le paysage.»  C’est l’esprit qui était recherché pour le nouveau lieu : un écrin de verdure.  

Pour le No Logo, c’est aussi l’occasion de faire un clin d’oeil  à Gustave Courbet. Le peintre est originaire d’Ornans et représente le «  rebelle qui a osé défier les codes de son époque. Et ça, forcément, ça nous parle. Parce qu’au No Logo, on croit en cette liberté, en cette audace, en cette capacité à tracer sa propre route.»  

Les organisateurs le promettent : « On ne change pas d’âme. On reste ce festival indépendant, co-construit avec vous, où le camping devient un village, où la musique réunit toutes les générations, où l’on danse les pieds dans l’herbe jusqu’au lever du jour. On ne quitte rien. On se rapproche juste de l’essentiel. »

La première édition ornanaise est prévue les 7, 8 et 9 août 2026.

Le Sdis 90 surveille le site de baignades tout l'été. | ©Le Trois - E.C.

En Bourgogne-Franche-Comté, des noyades en forte hausse depuis le début de l’été

Depuis le 1er juin, 18 noyades ont été recensées dans la région, contre 8 noyades sur toute l’année 2024. L'agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté appelle à la vigilance.
La plage du Malsaucy, à Évette-Salbert, dans le Territoire de Belfort. |©CC BY-SA 4.0

Canicule : toute la Franche-Comté en alerte orange dès mardi

Depuis ce lundi, le Doubs et le Jura sont placés en vigilance orange canicule. À partir de mardi 12 août, Météo-France étendra cette alerte au Territoire de Belfort et à la Haute-Saône. La vague de chaleur, issue du Sud-Ouest, devrait maintenir des températures supérieures à 30 °C en Franche-Comté au moins jusqu’au 15 août.
Guillaume Combette est le chef d’atelier de la Recyclerie des Forges, à Audincourt. | ©Thibault Quartier

M-Power, un projet d’atelier de reconditionnement de batteries

La Recyclerie des Forges, à Audincourt, anime un projet avec le Crunch Lab, pour concevoir un atelier de reconditionnement des batteries de vélos à assistance électrique et de trottinettes.

