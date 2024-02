Le comédien belfortain Tahar Rahim se frotte à l’univers Marvel et ses superhéros

Quatre à six entrainements par semaine pendant trois mois: la recette pour acquérir un corps “très sec et souple”, “qui ressemble plus à une araignée qu’à un personnage très costaud”. D’une maigreur affolante dans Désigné Coupable, où il joue un prisonnier de Guantanamo, à un corps de culturiste des années 1970 dans Le Serpent, le natif de Belfort est un habitué des transformations physiques.