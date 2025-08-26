Lachapelle-sous-Chaux : cinq choses à savoir avant la 4ᵉ édition de l’âge de bière

Un festival né en 2022
L’événement a été lancé à l’occasion du centenaire du Territoire de Belfort. « C’est un événement qu’on a monté il y a quatre ans dans le cadre du centenaire du Département. On voulait mettre en avant les brasseurs professionnels et amateurs du Territoire de Belfort », rappelle Christophe Loynet, pilote de l’événement et administrateur de l’association Territoire de Découvertes, organisatrice. Depuis, le rendez-vous s’est imposé comme une fête populaire autour de la bière artisanale, des circuits courts et des talents locaux.
Soutien des circuits courts
« L’objectif fondamental était de donner une place centrale à ceux qui œuvrent au quotidien pour préserver et promouvoir des savoir-faire ancestraux, notamment les brasseurs artisanaux, mais aussi les artisans locaux qui participent à l’activité de notre région », revendique l’organisation. L’événement a été conçu comme un lieu de rencontre et de partage, où le public peut non seulement découvrir une large variété de bières artisanales, mais aussi apprendre à connaître les acteurs de ces productions.
«Les visiteurs sont invités à plonger dans l’univers de la bière locale, tout en prenant conscience de l’importance de soutenir les circuits courts et de favoriser des pratiques durables. Ce festival est ainsi un hommage à l’artisanat, mais aussi un moyen de sensibiliser à l’importance de consommer local. »
Une scène musicale électrique
La programmation a été pensée pour séduire un large public. « Trois groupes sont programmés », détaille Daniel Mazzega, administrateur de l’association Territoire de Découvertes, en charge de la programmation musicale. Take The Cover Back, venu de Belfort, ouvrira le bal à 18h30, suivi par Season, un groupe alsacien. Enfin, la tête d’affiche sera le U2 Underskin Tribute Band, venu d’Italie. « C’est l’un des meilleurs tributes européens. On devrait satisfaire les oreilles des fans de U2 », assure Daniel Mazzega.
Un concours de brasseurs amateurs
Avis aux passionnés : entre 12 et 15 brasseurs amateurs s’affronteront cette année dans un concours organisé avec l’association Soif de Brasser. « Ils préparent depuis mars une bière avec un cahier des charges précis. Le concours aura lieu sur place », précise Christophe Loynet.
Le défi : brasser une ambrée à 6 % minimum, avec une totale liberté sur les arômes, tout en utilisant exclusivement des ingrédients naturels. Les créations seront dégustées et évaluées par un jury de connaisseurs.
Une bière brassée en direct
Comme chaque année, un brassin sera réalisé sur place. Daniel, maître brasseur de la Brasserie du Barbu, préparera en public la Tchap’Ale 2025. Les visiteurs pourront découvrir toutes les étapes de fabrication d’une bière artisanale et poser leurs questions. « Des explications auront lieu, et la bière sera bue à l’automne », souligne l’organisation.
Depuis sa première édition, qui avait attiré environ 500 personnes, le festival ne cesse de grandir. En 2024, près de 2 000 participants étaient présents. Les organisateurs espèrent rassembler autant de monde, voire plus, pour cette nouvelle édition.
📍 Où ? Lachapelle-sous-Chaux (Territoire de Belfort)
📅 Quand ? Samedi 30 août 2025
⏰ Horaires : dès 14h avec le marché artisanal
🍺 Au programme : concerts, concours de brasseurs amateurs, chasse au trésor pour enfants, brassin en direct
🎟 Entrée : gratuite (restauration et buvette sur place)