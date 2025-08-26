Lachapelle-sous-Chaux : cinq choses à savoir avant la 4ᵉ édition de l’âge de bière

« L’objectif fondamental était de donner une place centrale à ceux qui œuvrent au quotidien pour préserver et promouvoir des savoir-faire ancestraux, notamment les brasseurs artisanaux, mais aussi les artisans locaux qui participent à l’activité de notre région », revendique l’organisation. L’événement a été conçu comme un lieu de rencontre et de partage, où le public peut non seulement découvrir une large variété de bières artisanales, mais aussi apprendre à connaître les acteurs de ces productions.

«Les visiteurs sont invités à plonger dans l’univers de la bière locale, tout en prenant conscience de l’importance de soutenir les circuits courts et de favoriser des pratiques durables. Ce festival est ainsi un hommage à l’artisanat, mais aussi un moyen de sensibiliser à l’importance de consommer local. »