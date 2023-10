La foire aux livres de Belfort revient avec toujours plus de livres à découvrir

Entre 240 et 250 000 livres seront à la vente cette année, pour cette édition qui démarre le 13 octobre et qui se terminera le 5 novembre. « On reprogresse », se réjouit le fondateur, qui espère que pour la 50ème édition, le nombre de livres sera similaire à l’année 2004. Cette année, pour cette foire, pas de grand changement par rapport aux autres années. On retrouvera de nombreux animations, des week-ends dédiés aux auteurs régionaux et nationaux, aux auteurs de livres jeunesse. Et le retour du week-end bande-dessinée et mangas, qui a extrêmement bien fonctionné l’année dernière.

Côté prix, plus de 100 000 livres seront à acheter à un prix raisonnable allant de de 50 centimes à 3 euros. D’autres livres, notamment des livres neufs, pourront faire le bonheur des premiers acheteurs des cadeaux de Noël. « On retrouvera également quelques livres plus chers. Mais ce sont là des curiosités, qui ne seront pas forcément là pour être achetées mais plutôt pour montrer l’amplitude extraordinaire des livres », témoigne Pierre Nétange. Encore quelques jours d’installations avant de découvrir ce salon hors norme. Pour l’heure, ce lundi, la cinquantaine de bénévoles s’attelait à défaire les centaines de cartons. Encore un peu de patience, votre pépite s’y trouve peut-être.