Ici Belfort-Montbéliard revient sur l’affaire Nasica avec un podcast

Christophe Beck est journaliste à ICI Belfort-Montbéliard. Le projet de réalisation de ces deux podcasts lui a été proposé par Christine Siméone, journaliste au pôle Web de France Inter. Il a donc repassé cette affaire du début jusqu’au procès. Il a scénarisé le podcast afin de l’entendre comme une histoire. “C’est un exercice auquel je n’ai pas trop l’habitude, je me mets un peu en scène aussi”, explique-t-il. Ce projet a beaucoup plu au journaliste. Il ajoute : “C’est vraiment sympa parce que l’on prend le temps.”

Les podcasts durent une vingtaine de minutes. Ce n’est pas seulement un récit, mais aussi une immersion. Un travail de recherches a été mené pour enrichir l’histoire. “On a sorti quelques sons d’archives de l’époque, les parents de la victime, les lycéens en manif et d’autres encore”, confie Christophe Beck. Pour réaliser ces podcasts, il a passé deux semaines à retrouver les archives, trouver une direction, retrouver les acteurs de l’enquête et du procès.

Le journaliste a dû réaliser de longues interviews, ce qui n’est pas courant pour lui. “J’ai organisé des interviews en longueur, c’est un travail que l’on ne fait pas habituellement”, convient Christophe Beck. “On a vraiment pris le temps. C’était une première partie du travail. Mais la suite était encore plus dure, afin de mettre de l’ordre dans les recherches.” Après les interviews, l’heure était à l’écriture du podcast. “J’ai été aidé par la réalisatrice de Paris, Christine Siméon, qui a fait un très beau travail.”

Christophe Beck est très satisfait du travail qu’il a réalisé. Le rendu final donne l’impression qu’une histoire est racontée. Il exprime fièrement : “On sent que c’est prenant et qu’il se passe quelque chose.” Il aimerait, si l’occasion se présente, pouvoir refaire cet exercice.