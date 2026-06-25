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Ici Belfort-Montbéliard revient sur l’affaire Nasica avec un podcast

Christophe Beck est au studio en enregistrement
Christophe Beck est au studio en enregistrement du podcast. | ©CB

Ici Belfort-Montbéliard présente deux podcasts sur l’affaire Nasica, qui a bouleversé Belfort en 2010. Le journaliste Christophe Beck retrace l’enquête et le procès au travers d’un récit sorti ce mardi 23 juin.

Juliana Burel

Nasica, l’affaire qui a glacé le sang des Belfortains. Le 27 novembre 2010, un adolescent est retrouvé mort, victime de 25 coups de couteau. Il s’appelait Pierre Nasica. Trois années plus tard, le procès s’ouvre, Yacine Sid est accusé de meurtre sur son ami. Christophe Beck, journaliste pour ICI Belfort-Montbéliard, raconte cette histoire au travers de deux podcasts dans la série “Crimes et Témoignages”, portée par la station du service public. 

Dans le premier épisode, il retrace l’enquête de ce fait divers, qui a dépassé les frontières du département. Le deuxième évoque le procès de 2013, où Yacine Sid a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle.

Un travail en amont

Christophe Beck est journaliste à ICI Belfort-Montbéliard. Le projet de réalisation de ces deux podcasts lui a été proposé par Christine Siméone, journaliste au pôle Web de France Inter. Il a donc repassé cette affaire du début jusqu’au procès. Il a scénarisé le podcast afin de l’entendre comme une histoire. “C’est un exercice auquel je n’ai pas trop l’habitude, je me mets un peu en scène aussi”, explique-t-il. Ce projet a beaucoup plu au journaliste. Il ajoute : “C’est vraiment sympa parce que l’on prend le temps.”

Les podcasts durent une vingtaine de minutes. Ce n’est pas seulement un récit, mais aussi une immersion. Un travail de recherches a été mené pour enrichir l’histoire. “On a sorti quelques sons d’archives de l’époque, les parents de la victime, les lycéens en manif et d’autres encore”, confie Christophe Beck. Pour réaliser ces podcasts, il a passé deux semaines à retrouver les archives, trouver une direction, retrouver les acteurs de l’enquête et du procès. 

Le journaliste a dû réaliser de longues interviews, ce qui n’est pas courant pour lui. “J’ai organisé des interviews en longueur, c’est un travail que l’on ne fait pas habituellement”, convient Christophe Beck. “On a vraiment pris le temps. C’était une première partie du travail. Mais la suite était encore plus dure, afin de mettre de l’ordre dans les recherches.” Après les interviews, l’heure était à l’écriture du podcast. “J’ai été aidé par la réalisatrice de Paris, Christine Siméon, qui a fait un très beau travail.”

Christophe Beck est très satisfait du travail qu’il a réalisé. Le rendu final donne l’impression qu’une histoire est racontée. Il exprime fièrement : “On sent que c’est prenant et qu’il se passe quelque chose.” Il aimerait, si l’occasion se présente, pouvoir refaire cet exercice.

L’Affaire Nasica, un podcast à retrouver sur : Radio France, « Crimes et Témoignages »

Couverture du podcast de l'affaire Nasica sur ICI
Couverture du podcast de l'affaire Nasica sur ICI. | ©ICI Belfort-Montbéliard

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