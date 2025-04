Fimu : appli, artistes, tout savoir sur la 38e édition

L’application mobile du Fimu, dévoilée l’année dernière et enrichie pour l’occasion, permet désormais de suivre les concerts en temps réel. Sur cette application, on retrouve des rubriques pour devenir bénévoles et hébergeurs). Les lieux où se déroulent les concerts, où se restaurer. Le détail de tous les artistes, répertoriés par types de musiques, avec une biographie, une piste d’écoute, le lien des réseaux sociaux des artistes et l’heure et le lieux de leur passage. En termes pratiques : il sera possible de construire son propre programme, avec un itinéraire et une carte pour se rendre entre les différentes scènes pour chaque journée/soirée passée au Fimu.

Il sera aussi possible de signaler rapidement tout incident grâce à un partenariat renforcé avec le dispositif SAFER. Ce dernier vise à prévenir les violences sexistes et sexuelles en milieu festif (découvrir ici). Les équipes du festival seront formées à l’accompagnement des victimes. Avec la géolocalisation, les équipes de secours interviendront rapidement pour un signalement, que ce soit par une personne victime ou par une personne qui a pu constater des faits.

Autre nouveauté : un projet de médiation artistique avec des jeunes du quartier Belfort-Nord, accompagnés par le rappeur local Blackmo. Ces adolescents, âgés de 11 à 17 ans, monteront sur scène pour présenter leurs créations originales, fruit de plusieurs mois de travail.

Quant à la place de la République, entièrement piétonisée et disposant désormais de plusieurs espaces verts, une scène sera également installée. Dédiée l’année dernière à l’électro, elle accueillera cette année plusieurs types de musiques.