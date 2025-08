FC Sochaux : une BD aux origines du foot professionnel français

The English game. Une série british en six épisodes qui revient sur les origines du football professionnel, en Angleterre, à la fin du XIXe siècle. Un sport réservé alors à l’aristocratie. La série raconte la montée de ce sport dans les usines anglaises et sa trajectoire pour devenir professionnel. « En la regardant, je me suis demandé comment cela s’était passé en France », raconte Jeff Legrand, scénariste de la bande dessinée De cuir et d’acier. L’Angleterre a un championnat professionnel depuis 1885.

La question ne pouvait pas mieux tomber pour ce fan des Jaune et bleu du FC Sochaux-Montbéliard (FCSM). Son père était champion d’escrime et était licencié à Sochaux. Jeff aussi a été athlète de haut niveau. « J’ai passé mon enfance à Bonal », se souvient-il. Alors quand il fait le lien entre l’histoire du FC Sochaux et du foot pro français… « Ça m’a plu de découvrir le rôle de mon club de cœur dans l’histoire du football professionnel français », confie-t-il. Le FC Sochaux-Montbéliard est né en 1928. Il obtient le statut professionnel en 1932 ; il fait partie des clubs fondateurs. « C’est un club qui a compté », apprécie-t-il.