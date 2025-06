« Faune en détresse », un jeu alliant écologie et IA créé à Montbéliard

En rentrant dans la salle, des taches de couleur sur la droite attirent l’œil. Plateau de jeu, cartes, flyers et petites figurines s’étalent sur la table dans un joyeux mélange. Il s’agit du projet « Faune en détresse », conçues par Elora Perrin, Julie Alves, Victoria Steib-Audy et Agathe Eccher. Pensé de manière similaire à un jeu de l’oie, le jeu a pour objectif « la prévention de l’impact de la pollution sur les animaux », expliquent ses créatrices.

Le but du jeu ? Être le premier animal sauvé. Pour cela, les joueurs – représentés chacun par une figurine animale – doivent avancer sur le plateau avec le dé et répondre à des questions. Une bonne réponse : le joueur reste sur sa case. Une mauvaise réponse : il recule d’une case. Le but final est de rallier le sanctuaire situé au milieu du plateau.

Sur chaque carte de question figurent trois réponses possibles, ainsi qu’un QR code menant à des images ou des vidéos explicatives en rapport avec la question. Elles sont destinées à illustrer les impacts physiques et psychologiques des pollutions sur les animaux. « La conséquence peut être comportementale, par exemple les abeilles désorientées à cause de la pollution », explique une des inventeuses. Ces vidéos et images peuvent se lire sur téléphone ou tablette.