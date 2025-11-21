Belfort : En Compagnie de Leroy propose du théâtre en totale improvisation

Ce samedi 22 novembre, les spectateurs du centre social et culturel de la Pépinière, à Belfort, vont pouvoir assister à une représentation assez originale. La troupe En Compagnie de Leroy va proposer une pièce en improvisation totale sur le thème « rêves d’enfance ». Pour être tout à fait précis, ce sont plutôt plusieurs pièces qui vont être improvisées. La séance est divisée en deux parties de 45 minutes, avec entre les deux, une buvette.

« La première partie, c’est une suite de petites scènes », explique Anne-Lise Huet-Gauthier, la présidente de la troupe. Lorsque le public arrivera dans la salle, il aura pour mission d’écrire sur un bout de papier ses rêves d’enfants « ou ce qu’il voulait faire lorsqu’il était petit », précise la présidente. Les comédiens vont piocher dans les réponses pour ensuite improviser des scènes courtes de deux à cinq minutes. La deuxième partie sera une seule et même longue scène. « On va aussi tirer quelques papiers pour nous inspirer au début », précise Anne-Lise Huet-Gauthier.