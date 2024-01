Comment une professeure belfortaine a propulsé la question de l’éducation sexuelle dans les écoles

Dans le documentaire, des images d’archives de l’institut national de l’audiovisuel (INA) et des témoignages rendent compte de la déflagration qu’a causée cette lecture. Un parent d’élève, lieutenant-colonel dans l’armée, porte plainte. Nicole Mercier est inculpée pour outrage aux bonnes mœurs. Dans Belfort, les réactions pleuvent. Véhémentes, d’abord. Les courriers pullulent, tout comme les menaces et les injures, raconte le mari de Nicole Mercier dans le reportage. Positives, aussi. Des lettres de soutien affluent de Chine, d’Amérique du Nord et du Sud. Au total, trois lycées ferment à Belfort, 6 000 élèves sont dans les rues. Des sit-in sont organisés devant le tribunal. Jean-Marie Baertschi, curé belfortain, soutient la professeure et fait lire le tract dans le “lycée de garçons” (aujourd’hui le lycée Condorcet).

Quelques jours plus tard, l’affaire débouche sur un non-lieu. Cette même année, avec cet événement fondateur, le gouvernement prend la décision d’intégrer des cours d’éducation sexuelle dans les écoles. Les Unes des journaux sur le sujet, se multiplient : « L’éducation sexuelle à l’école, reconnue par le tribunal de Belfort » ; « La leçon de Belfort a servi : les professeurs de sciences naturelles assureront l’information sexuelle. » C’est aussi cette polémique qui a précipité l’avènement de deux figures de la gauche belfortaine : Raymond Forni et Jean-Pierre Chevènement. Avocat, le premier nommé défend même l’enseignante.