Ces trois groupes du Fimu qui incarnent la diversité

Entre l’échauffement de voix d’une chorale et le bruit des instruments d’un groupe voisin, Oscar des vacances attend lui aussi son heure de passage. Alors que Point de Côté et Laventure se produisent à plusieurs sur scène, Oscar des vacances, lui aussi âgé de la vingtaine, sera seul. Et pour cause, l’Ardéchois est polyvalent. Ce qui le caractérise, c’est sa capacité à créer intégralement ses musiques. « Je suis multi-instrumentiste. Je fais de la batterie, de la guitare et du synthé. C’est pourquoi, je compose mes propres musiques », explique-t-il. Oscar des vacances écrit aussi ses paroles. « C’est des chansons sur l’adolescence, l’apocalypse, sur l’amour », liste-t-il.

Avec un père guitariste et une mère clown, il sait depuis jeune qu’il veut faire de la musique. « La musique a toujours fait partie intégrante de ma vie. Je me souviens des fois où je suivais ma mère sur les spectacles », indique-t-il avec nostalgie. Pour le Fimu, il a prévu de présenter son premier album sorti cette année, Ceci n’est pas mon corps.