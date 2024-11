Bethoncourt : du théâtre pour dénoncer les discriminations et le harcèlement

« Les discriminations, quand elles sont répétées, aboutissent au harcèlement. » Jilali El Rhaz, président de l’association pour la promotion des liens interculturels et fraternels (Alif), dans le pays de Montbéliard, pose les défis de cette association : lutter contre les discriminations, pour favoriser le dialogue et lutter contre le rejet de l’autre. « Nous nous engageons sur ce qui concourt à la prévention [des discriminations], au libre-arbitre, au dialogue interculturel, au vivre-ensemble et qui lutte contre ce qui fracture », détaille-t-il pour présenter « l’ADN » de l’association.

Le harcèlement peut être « dévastateur » à l’école, comme le rappelle souvent l’actualité. « Mais aussi dans le monde professionnel », insiste le militant associatif. Chaque, Alif propose une pièce de théâtre qui touche à ces sujets de discrimination, de stigmatisation qui fragilisent le vivre-ensemble et conduisent au rejet de l’autre. « Nous le faisons au travers des arts de la scène », insiste-t-il, qui favorisent ensuite les échanges. Des échanges qui doivent permettre de promouvoir « la capacité d’analyse et de prise de hauteur », insiste Jilali El Rhaz, mais aussi « la capacité à résister à la manipulation et à l’endoctrinement, à augmenter l’estime de soi et à libérer la parole ».