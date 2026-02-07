Belfort : un fonds pour favoriser les partenariats avec le canton du Jura

Le Département du Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura lancent le premier appel à projets 2026 du « Fonds BelJu », annonce le Département terrifortain dans un communiqué. Celui-ci a pour objectif d’encourager et de soutenir de nouveaux partenariats et collaborations entre acteurs belfortains et jurassiens dans les domaines des arts vivants, du patrimoine, du sport et de la jeunesse. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2026.
Depuis sa création en 2007, le Fonds BelJu a soutenu plusieurs dizaines de collaborations entre le Territoire de Belfort et le Canton du Jura. L’année dernière, il a contribué à la réalisation de quatre projets franco-suisses dans les domaines des arts vivants et du patrimoine.
La « Ligne des orgues remarquables »
À la suite de l’appel à projets du second semestre 2025, le Fonds BelJu a attribué un soutien financier à l’initiative franco-suisse de la Ligne des orgues remarquables pour le développement de sa communication.
Unique en Europe, cette ligne met en valeur un patrimoine instrumental transfrontalier d’exception et génère un tourisme culturel thématique, avec des retombées positives pour l’ensemble du territoire qu’elle sillonne. Comptant désormais 11 sites en France et en Suisse, avec l’intégration récente de l’orgue sis à la collégiale de Saint-Ursanne, la Ligne des orgues remarquables va adapter sa signalétique, ses supports physiques de communication et ses contenus numériques. Elle réalisera, notamment, des captations vidéo des orgues de Belfort, Bellelay, Grandvillars et Saint-Ursanne.
60 000 euros
L’ensemble des initiatives soutenues depuis près de vingt ans illustrent la diversité et la richesse des collaborations de part et d’autre de la frontière, ainsi que l’existence d’un réel besoin de coopération au sein de ce bassin de vie transfrontalier. Pour l’année 2026, le Fonds BelJu dispose ainsi d’une enveloppe de 60 000 francs/euros, financée à parts égales par le Département du Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura.
Le règlement du Fonds BelJu précisant les critères d’éligibilité des dossiers ainsi que le formulaire de demande d’aide financière est disponible sur la page suivante :
www.jura.ch/FondsBelJu