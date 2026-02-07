Belfort : un fonds pour favoriser les partenariats avec le canton du Jura

Le Département du Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura lancent le premier appel à projets 2026 du « Fonds BelJu », annonce le Département terrifortain dans un communiqué. Celui-ci a pour objectif d’encourager et de soutenir de nouveaux partenariats et collaborations entre acteurs belfortains et jurassiens dans les domaines des arts vivants, du patrimoine, du sport et de la jeunesse. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 avril 2026.

Depuis sa création en 2007, le Fonds BelJu a soutenu plusieurs dizaines de collaborations entre le Territoire de Belfort et le Canton du Jura. L’année dernière, il a contribué à la réalisation de quatre projets franco-suisses dans les domaines des arts vivants et du patrimoine.