Belfort : tout savoir (ou presque) sur le festival Entrevues

Une sélection d’une douzaine d’oeuvres muettes mettent en scène les Vamps. « Des femmes qui ont nourri le cinéma muet. Des femmes fatales, indépendantes, qui s’incarnent par la danse, par le corps. L’actrice Musidora est l’un de ses plus grands phénomènes. » Chaque séance sera contextualisée et fera l’objet d’une vaste présentation par des historiens et des historiennes du cinéma.

Un ciné-concert est prévu sur ce thème, le film Salomé, réalisé par William Dieterle. Trois musiciens se produiront en direct dans la salle pendant la projection du film.

En lien avec le film du bac, qui est cette année la série Irma Vep, le festival prévoit une sélection de films qui explorent la figure de l’actrice au cinéma: « L’actrice et son double ». On retrouvera six films en lien, telles que Mulholland Drive de David Lynch ou La Contesse aux pieds nus, film américain de Joseph L. Mankiewicz.