Belfort : Pierre Nétange, fondateur de la Foire aux livres, est décédé

La Foire aux livres de Belfort est orpheline : son fondateur en 1972, Pierre Nétange, est décédé ce samedi 4 avril. « L’association Livres 90 a le regret de vous informer que M. Pierre Netange, fondateur de la foire aux livres de Belfort, nous a quittés ce matin à l’aube de ses 90 ans. Nous perdons une personne emblématique qui était présente à chaque foire depuis 1972 », annonce la Foire sur sa page Facebook.

« À l’occasion de cette nouvelle édition de la Foire aux livres, Pierre Nétange se fait plus rare dans les allées. Son état de santé le contraint à moins sortir. Mais il n’altère pas sa passion pour le livre. Ni sa volonté de le défendre. « Mes jours sont comptés. Je sais très bien que je ne referai pas un demi-siècle de foire aux livres », confie, serein, l’homme de 89 ans, qui arbore sur le revers de sa veste l’insigne de l’ordre des Arts et des Lettres, où il a été élevé au rang de chevalier en 2018 », écrivions-nous en novembre 2025 dans un portrait qui lui était consacré à l’occasion de la Foire aux livres.