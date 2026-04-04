PUB

Belfort : Pierre Nétange, fondateur de la Foire aux livres, est décédé

Pierre Nétange, fondateur de la Foire aux livres de Belfort, en 1972.
Pierre Nétange, fondateur de la Foire aux livres de Belfort en 1972, ici à son domicile en novembre 2025. |archives ©Le Trois – Thibault Quartier

Inlassable combattant en faveur de la lecture et du livre, Pierre Nétange est décédé ce samedi 4 avril.

La Foire aux livres de Belfort est orpheline : son fondateur en 1972, Pierre Nétange, est décédé ce samedi 4 avril. « L’association Livres 90 a le regret de vous informer que M. Pierre Netange, fondateur de la foire aux livres de Belfort, nous a quittés ce matin à l’aube de ses 90 ans. Nous perdons une personne emblématique qui était présente à chaque foire depuis 1972 », annonce la Foire sur sa page Facebook.

« À l’occasion de cette nouvelle édition de la Foire aux livres, Pierre Nétange se fait plus rare dans les allées. Son état de santé le contraint à moins sortir. Mais il n’altère pas sa passion pour le livre. Ni sa volonté de le défendre. « Mes jours sont comptés. Je sais très bien que je ne referai pas un demi-siècle de foire aux livres », confie, serein, l’homme de 89 ans, qui arbore sur le revers de sa veste l’insigne de l’ordre des Arts et des Lettres, où il a été élevé au rang de chevalier en 2018 », écrivions-nous en novembre 2025 dans un portrait qui lui était consacré à l’occasion de la Foire aux livres.

"Le livre est presque sacré"

Pierre Nétange était non seulement fondateur de la Foire aux livres de Belfort, mais aussi de l’association de théâtre Tréteaux 90, de l’association de peinture Graal, ainsi que l’ancêtre de l’association belfortaine de cinéma d’art et d’essais.

Dans l’article du Trois de novembre, il confiait aussi son combat en faveur de la jeunesse pour la lecture et ses craintes face à la baisse du nombre de livres lus par an. « Pour moi, le livre est presque sacré et nous déterminera toujours ,» nous confiait-il.

À lire également – Pierre Nétange, défenseur acharné du livre imprimé

Nos derniers articles

Le numéro d'appel d'urgence des pompiers est le 18.

Doubs: deux morts dont une fillette de 9 ans dans un incendie

Un père de 51 ans et sa fille son décédés dans la nuit de samedi à dimanche, à Rougemont, près de Baume-les-Dames.
Forêt de bouleau.

Alerte aux pollens de bouleau : comment se protéger ?

Ces derniers jours, une alerte aux pollens de bouleau a été déclenchée en Bourgogne-Franche-Comté, avant d’être temporairement atténuée par des conditions météorologiques moins favorables. Mais avec le retour du soleil et la hausse des températures, les pollens devraient rapidement réapparaître dans l’air. Invisibles à l’œil nu, ces grains microscopiques peuvent provoquer des symptômes parfois très gênants chez les personnes sensibles. L’exposition devrait durer plusieurs semaines, en particulier lors des journées ensoleillées. D’où l’importance d’adopter les bons réflexes pour limiter les désagréments.
,
bus Optymo à hydrogène

Après un forage prometteur en France, la Belgique mise sur l’hydrogène naturel

Le gouvernement belge vient de débloquer 1,5 million d'euros pour lancer un programme national d'exploration dans l’espoir de découvrir de l’hydrogène, comme en Lorraine.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

92 Appartements7 Immeubles56 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC