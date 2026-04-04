Belfort : Pierre Nétange, fondateur de la Foire aux livres, est décédé

La Foire aux livres de Belfort est orpheline : son fondateur en 1972, Pierre Nétange, est décédé ce samedi 4 avril. « L’association Livres 90 a le regret de vous informer que M. Pierre Netange, fondateur de la foire aux livres de Belfort, nous a quittés ce matin à l’aube de ses 90 ans. Nous perdons une personne emblématique qui était présente à chaque foire depuis 1972 », annonce la Foire sur sa page Facebook.
« À l’occasion de cette nouvelle édition de la Foire aux livres, Pierre Nétange se fait plus rare dans les allées. Son état de santé le contraint à moins sortir. Mais il n’altère pas sa passion pour le livre. Ni sa volonté de le défendre. « Mes jours sont comptés. Je sais très bien que je ne referai pas un demi-siècle de foire aux livres », confie, serein, l’homme de 89 ans, qui arbore sur le revers de sa veste l’insigne de l’ordre des Arts et des Lettres, où il a été élevé au rang de chevalier en 2018 », écrivions-nous en novembre 2025 dans un portrait qui lui était consacré à l’occasion de la Foire aux livres.
"Le livre est presque sacré"
Pierre Nétange était non seulement fondateur de la Foire aux livres de Belfort, mais aussi de l’association de théâtre Tréteaux 90, de l’association de peinture Graal, ainsi que l’ancêtre de l’association belfortaine de cinéma d’art et d’essais.
Dans l’article du Trois de novembre, il confiait aussi son combat en faveur de la jeunesse pour la lecture et ses craintes face à la baisse du nombre de livres lus par an. « Pour moi, le livre est presque sacré et nous déterminera toujours ,» nous confiait-il.