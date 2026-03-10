Belfort: les inscriptions sont ouvertes pour la Fête de la musique

Les musiciens qui souhaitent sur produire à Belfort pour la Fête de la musique peuvent s'inscrire jusqu'au 15 avril. | archives Le Trois
En bref

Les inscriptions sont ouvertes sur le site de la mairie de Belfort jusqu'au 15 avril.

Le dimanche 21 juin 2026, Belfort se transformera en une grande scène pour célébrer la Fête de la musique. La Ville de Belfort lance son appel à candidatures pour cet événement qui marque le début de l’été. Les scènes belfortaines sont ouvertes à tous les talents et tous les styles (rock, jazz, musique classique, électro ou musiques du monde): cet événement est l’occasion de faire valoir la culture musicale à Belfort.
En solo, ou en groupe, les artistes peuvent s’inscrire sur le site de belfort.fr via un formulaire en ligne, jusqu’au mercredi 15 avril 2026.

Le Rassemblement national présente deux listes étiquetées RN aux municipales 2026 dans le Territoire de Belfort, à Belfort et Delle. | ©Le Trois – Thibault Quartier

Municipales : comment le Rassemblement national étend son influence

Historiquement cantonné aux scrutins nationaux, le Rassemblement national est dorénavant bien implanté dans les élections locales. Dans le nord Franche-Comté, les élections municipales en sont un parfait exemple. Parfois, le Rassemblement national apparaît sous sa bannière. Parfois, simplement sous l’étiquette divers droite. Décryptage.
La vente aux enchères de montres Lip a battu des recors, samedi. (photo d'illustration Pixabay - Succo)

Bourgogne : les enchères des vins des Hospices de Nuits s’envolent

Le total des recettes des enchères des Hospices de Nuit a atteint 1,526 million d'euros, en hausse de 91,7 % par rapport à 2025.
Des cartouches de protoxyde d'azote abandonnées dans la nature.

Protoxyde d’azote à Belfort, un gaz pas si hilarant

En Bourgogne-Franche-Comté, en 2023, 11,8 % des personnes entre 18 et 64 ans ont déjà expérimenté le protoxyde d’azote. Pour contrer cette flambée, la Ville de Belfort a mis en place des actions comme un arrêté et une campagne de communication.

