Belfort: les inscriptions sont ouvertes pour la Fête de la musique

Le dimanche 21 juin 2026, Belfort se transformera en une grande scène pour célébrer la Fête de la musique. La Ville de Belfort lance son appel à candidatures pour cet événement qui marque le début de l’été. Les scènes belfortaines sont ouvertes à tous les talents et tous les styles (rock, jazz, musique classique, électro ou musiques du monde): cet événement est l’occasion de faire valoir la culture musicale à Belfort.

En solo, ou en groupe, les artistes peuvent s’inscrire sur le site de belfort.fr via un formulaire en ligne, jusqu’au mercredi 15 avril 2026.