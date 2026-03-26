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Belfort : les candidatures pour le prix littéraire sont ouvertes

Foire aux livres - Belfort - EC
Le prix sera proclamé le samedi 24 octobre 2026 à l'occasion du Salon des auteurs à l'Atria, dans le cadre du Mois du livre. | © Le Trois P.-Y.R.

L’association Livres 90 et la Ville de Belfort organisent chaque année un concours littéraire. Les candidatures doivent être déposées avant le 1er avril.

Le prix littéraire de la Ville de Belfort, organisé par la Ville et l’association Livres 90, récompense chaque année un roman, un récit ou un recueil de nouvelles. Le Prix littéraire de Belfort met en avant des histoires fortes et des plumes aux univers singuliers, indique un communiqué de la Ville de belfort. Chaque année, un jury composé de professionnels du livre et de la culture sélectionne un lauréat qui voit son œuvre récompensée et mise en lumière.
Peuvent concourir : les nouvelles et les romans de littérature générale, les littératures de genre (policier, science-fiction, fantaisie…) et à l’exclusion des séries en cours (sauf s’il s’agit du premier tome). L’ouvrage devra être rédigé en français et publié entre le 1er mars 2025 et le 1er mars 2026 avec un numéro ISBN valide.

Les éditeurs ou auteurs devront faire parvenir trois exemplaires de leur œuvre à la bibliothèque municipale Léon-Deubel de Belfort (place Jacques-Chirac) avant le 1er avril 2026. Le règlement détaillé est disponible sur belfort.fr

Le prix sera proclamé le samedi 24 octobre 2026 à l’occasion du Salon des auteurs à l’Atria, dans le cadre du Mois du livre. En 2025, c’est Tang Loaec avec son ouvrage Les enfants maigres aux éditions Passiflore qui a reçu le Prix littéraire.

Pour plus d’informations, contacter la Bibliothèque municipale Léon-Deubel, place Jacques-Chirac, 03 84 54 27 54, bibliothèque@mairie-belfort.fr

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