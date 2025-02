Belfort : le théâtre de marionnettes se joue des ficelles de l’intelligence artificielle

Et sur ce sujet, il est son propre cobaye. Il s’est saisi de l’intelligence artificielle pour lancer son processus créatif. « Il n’y aura pas d’IA dans le spectacle, rassure-t-il. Elle m’aide à écrire, à envisager les décors, les musiques », confie-t-il, en montrant les méthodes mises en place. Son spectacle sera 100 % marionnettes et garanti sans IA ; et c’est lui qui tire les ficelles (quoique !). Sur scène, des artistes seront aussi présents, notamment les Belfortains Pierre Michelet et Pierre Enderlin, bien connus des adeptes de musiques actuelles.

« Chaque application a son code et son langage, dévoile Antonin Lang. Il faut savoir comment parler à l’intelligence artificielle pour avoir de bons résultats. » Pour la vidéo du Lion, il y a eu un travail de captation des vidéos, un travail sur la lumière et surtout un travail sur l’écriture du script, pour dissocier les scènes. Cela nécessite une certaine prise en main pour gommer les défauts des outils. D’ajouter : « C’est un outil. Et comme tous les outils, cela dépend de comment on s’en sert. »

Il est autant ébahi par les potentiels de l’IA qu’effrayé par ses risques. « Plus on utilise l’IA, moins on développe notre esprit critique », souligne-t-il, très marqué, par ailleurs, par la capacité de ces outils à faire dire n’importe quoi à n’importe qui. Il imagine déjà intervenir dans les écoles pour discuter de ce sujet avec des élèves, autour de son spectacle. Même si on montre qu’un contenu est faux, on ne peut rien face à l’affluence qu’il génère. Au doute qu’il instille. À la saturation qu’il provoque.

Avec son spectacle, Antonin Lang veut mettre l’intelligence artificielle sur la table. Pour en parler, alors qu’Emmanuel Macron a annoncé flécher 109 milliards d’euros sur ces technologies. Aujourd’hui, le teasing de son spectacle est avenant, rassembleur : le Lion, emblème de Belfort qui s’anime. Il a aussi animé des photos de la Libération pour présenter la puissance de cet outil. Il ne s’empêche pas d’envisager des contenus qui viendront « titiller les gens ». Pour les pousser à réfléchir. Et si c’était nous les marionnettes ? Ne serait-ce pas la question posée par le marionnettiste ? Homodeus doit donner quelques réponses.