Belfort : le para-athlète Johan Quaile médaillé à Paris 2024 honoré

“C’est l’unique médaillé de Paris 2024 dans le Territoire de Belfort”, indique Stéphane Toucas, président du comité départemental olympique et sportif du Territoire de Belfort, joint par téléphone. “Participer à des jeux, c’est déjà un exploit. Tu fais partie des meilleurs athlètes de la planète, replace le président. Être médaillé, c’est une vraie consécration des efforts et des sacrifices, ajoute-t-il, avant de saluer : Donc, double médaillé, c’est encore plus fort.”