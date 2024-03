Belfort : le monument des Trois-Sièges se dévoile de nouveau

Le projet de transformation de la place de la République avait débuté par une rénovation du monument des Trois-Sièges, d’octobre à décembre 2022, « pour assurer la pérennité de l’œuvre, sans la dénaturer, et en conservant les traces de l’histoire mouvementée du site, comme les impacts de balle », détaille Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort. Le monument a été mis ensuite sous un voile protecteur, laissant presque croire à une œuvre de l’artiste Christo.

Dès ce lundi soir, un test du nouvel éclairage de la place sera mené, valorisant le monument et les façades de la place de la République, qui doit être un nouveau pôle d’attractivité du centre-ville, avec un espace piéton, cyclable et végétalisé. La lumière est projetée depuis des candélabres. La place sera inaugurée – et tous les Belfortains sont invités – le samedi 4 mai à 11 h. D’ici là, il faut continuer à poser le miroir d’eau et à poser la moquette enherbée.

Le budget de la place de la République s’élève à 4,4 millions d’euros. Les travaux ont duré d’octobre 2022 à mai 2024. La place compte 3 000 m2 de dallage et 2 700 m2 d’espaces verts. Deux cuves de 55 m3 vont récupérer l’eau de pluie pour alimenter le miroir d’eau.