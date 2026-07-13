Belfort : le foisonnement de la prochaine saison du Grrranit

« Être une ruche d’artistes » : c’est ainsi qu’Eleonora Rossi, directrice du Grrranit résume son projet artistique pour le théâtre de Belfort, scène nationale. « Il y a toujours des artistes qui travaillent ici », ajoute-t-elle. Et pour appuyer son propos, elle vous emmène de son bureau à la salle de spectacle, au dernier balcon, qui est juste derrière une porte de communication. Sur la scène du théâtre, en ce début juillet, une troupe de Besançon, le Gazouillis des éléphants, est en train de préparer un spectacle.
De retour à son bureau, elle évoque aussi la « Villa des artistes », qui permet au Grrranit d’accueillir jusqu’à quatorze artistes en résidence, dans une maison « à 300 mètres d’ici ». « C’est un vrai luxe pour accueillir des artistes », se réjouit la directrice de la scène nationale belfortaine.
Ruche et foisonnement
Et puis, pour que cette ruche soit productive et créative, « je lui ai donné les moyens », se félicite Eleonora Rossi. Et là, elle parle de moyens techniques : « remise d’équerre » du stockage du matériel et investissement dans du nouveau matériel pour le son, les éclairages, la vidéo. « La technique que nous demandent les artistes est là », s’enthousiasme-t-elle.
Lors de la soirée de présentation de la saison 2026-2027, le 17 juin 2026, l’impression de ruche, de foisonnement, était là : résidences d’artistes, soirées cuisine, master class, cabaret, co-productions. Et aussi la sensation que la prochaine saison donne la priorité à la danse que plus qu’au théâtre. « C’est en raison de la manière que j’ai eue de présenter », réfute Eleonora Rossi, tout en prenant le programme pour faire le décompte des spectacles de danse et des spectacles de théâtre. Résultat de ce décompte : six ou sept spectacles de danse et une vingtaine de théâtre, en incluant l’art du clown, le cabaret et l’art du spectacle de rue.
Zoom arbitraire sur trois dates
Alors de ce foisonnement, que retenir ? Pourquoi pas trois spectacles – événements ?
Par exemple, le samedi 30 janvier 2027, un jeu vidéo participatif collectif, avec repas, présenté comme une première en France. Il doit se dérouler de 14 h à 22 h.
« asses.masses est un jeu vidéo conçu spécialement pour la scène, qui interroge le travail, la technophobie et la manière de partager le poids du changement. Joué en direct dans un théâtre, il transforme le jeu en véritable performance : une expérience immersive, audacieuse et pleine d’humour. Des spectateurs volontaires prennent la manette pour guider un troupeau d’ânes dans une société post-industrielle où ils sont davantage exploités pour leur peau que reconnus pour leur potentiel », indique le site du Grrranit.
En théâtre, une mise en scène de Stéphane Braunschweig est programmée les 12 (à 20 h) et 13 (à 14 h) novembre, avec une pièce intitulée Œdipe / Antigone, d’après Œdipe roi, Œdipe à Colone et Antigone de Sophocle par la compagnie Pour un Moment. Une co-production du théâtre Granit, que Eléonora Rossi annonce comme un grand moment de la saison.
Troisième choix (totalement arbitraire) : la « nuit au Théâtre Grrranit SN » (SN voulant dire « scène nationale »), prévue dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Le théâtre belfortain propose de dormir « une nuit entière au Théâtre Grrranit SN : une expérience immersive entre cabaret, fête, cinéma, art et saveurs jusqu’au lever du jour ».
Au programme : « concert live de The Dames, dance floor pour danser toute la soirée, expositions dans la Galerrrie, mapping visuel Neptunus imaginé par le CCR Les Dominicains de Haute-Alsace dans notre grand fumoir, avec Erpan Hescher en musique live, projections du film The Party de Peter Sellers dans la Grrrotte, cuisine vegan, cocktails au barrr… ».
Le Grranit invite à apporter son duvet, son coussin, son pyjama pour cette « traversée nocturne unique », avant d’aller aux manifestations du 1er-Mai. La date n’a pas été choisie au hasard.
Le programme complet est en ligne sur le site du Grranit. A vous de faire votre choix.
Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.