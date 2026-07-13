Belfort : le foisonnement de la prochaine saison du Grrranit

Alors de ce foisonnement, que retenir ? Pourquoi pas trois spectacles – événements ?

Par exemple, le samedi 30 janvier 2027, un jeu vidéo participatif collectif, avec repas, présenté comme une première en France. Il doit se dérouler de 14 h à 22 h.

« asses.masses est un jeu vidéo conçu spécialement pour la scène, qui interroge le travail, la technophobie et la manière de partager le poids du changement. Joué en direct dans un théâtre, il transforme le jeu en véritable performance : une expérience immersive, audacieuse et pleine d’humour. Des spectateurs volontaires prennent la manette pour guider un troupeau d’ânes dans une société post-industrielle où ils sont davantage exploités pour leur peau que reconnus pour leur potentiel », indique le site du Grrranit.

En théâtre, une mise en scène de Stéphane Braunschweig est programmée les 12 (à 20 h) et 13 (à 14 h) novembre, avec une pièce intitulée Œdipe / Antigone, d’après Œdipe roi, Œdipe à Colone et Antigone de Sophocle par la compagnie Pour un Moment. Une co-production du théâtre Granit, que Eléonora Rossi annonce comme un grand moment de la saison.

Troisième choix (totalement arbitraire) : la « nuit au Théâtre Grrranit SN » (SN voulant dire « scène nationale »), prévue dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Le théâtre belfortain propose de dormir « une nuit entière au Théâtre Grrranit SN : une expérience immersive entre cabaret, fête, cinéma, art et saveurs jusqu’au lever du jour ».

Au programme : « concert live de The Dames, dance floor pour danser toute la soirée, expositions dans la Galerrrie, mapping visuel Neptunus imaginé par le CCR Les Dominicains de Haute-Alsace dans notre grand fumoir, avec Erpan Hescher en musique live, projections du film The Party de Peter Sellers dans la Grrrotte, cuisine vegan, cocktails au barrr… ».

Le Grranit invite à apporter son duvet, son coussin, son pyjama pour cette « traversée nocturne unique », avant d’aller aux manifestations du 1er-Mai. La date n’a pas été choisie au hasard.

Le programme complet est en ligne sur le site du Grranit. A vous de faire votre choix.