Belfort : la foire aux livres revient le 10 octobre

Belfort et sa foire aux livres. 50 éditions. 8 millions de livres présentés depuis sa création. Plus de 200 000 ouvrages disponibles à chaque édition. À la tête de tout cela, Pierre Nétange, fondateur et gardien de cet événement né grâce à son réseau de libraires. Il est aussi le fondateur de l’association Livres 90. À travers cette foire de livres essentiellement d’occasion, sont nés de multiples événements : ateliers d’écritures, conférences, expositions, dédicaces, dictées… Des centaines d’auteurs sont passés, allant des romanciers, aux créateurs de bande-dessinée, aux auteurs de livres pour enfants. Allant de livres à 30 centimes, à des livres de plusieurs centaines d’euros.

En 50 éditions depuis 1972, seulement trois interruptions ont eu lieu. Et Pierre Nétange se souvient de chacune, l’air encore amer. Cet événement est très important pour lui. Car il permet aux livres d’occasion de renaître, de revivre chaque année, de passer de mains en mains. Et ce, pour un tout petit prix. « Le livre est appelé à vivre plusieurs vies. Et j’ai l’espoir qu’il continue d’être sauvegardé, malgré les technologies, et qu’il devienne une icône », témoigne-t-il, l’âme poète.