Belfort : la façade restaurée du marché Fréry se dévoile enfin

Construite en 1904 par l’architecte municipal Eugène Lux (qui a également été l’architecte de la salle des fêtes de Belfort) et les ingénieurs parisiens Schwartz et Meurer, la halle Fréry porte le nom du docteur Charles-Louis Fréry, figure locale du XIXᵉ siècle. Médecin, ancien combattant du siège de 1870 et sénateur sous la IIIᵉ République, il a marqué l’histoire belfortaine. Inspirée des halles parisiennes de Baltard, la halle mêle structure métallique et verre, témoignant de l’élan moderniste de l’époque.