Belfort : la 51e Foire aux livres dans les starting-blocks

« Nous sommes en train de détruire la jeunesse. » Pierre Nétange est alarmiste. Les écrans et le numérique éloignent les jeunes, notamment, des livres. « Les écrans sont en train de tout bousiller », déplore-t-il. Il en fait un combat : réussir à convaincre cette jeunesse à se reconnecter aux livres. « Ce que je voudrais, c’est que les enfants comprennent quel plaisir il y a à feuilleter un livre », confie-t-il. Il vient de tisser un partenariat avec Oikos pour faire venir de jeunes belfortains à la Foire aux livres pour découvrir l’envers du décors. Ils repartiront avec un ouvrage.