Belfort : la 51e Foire aux livres dans les starting-blocks

La 51e Foire aux livres de Belfort se tient du 16 octobre au 9 novembre, au centre de congrès Atria, à Belfort.
La 51e Foire aux livres de Belfort se tient du 16 octobre au 9 novembre 2025. | ©Le Trois – archives
La 51e édition de la Foire aux livres débute ce jeudi 16 octobre. 30 000 visiteurs sont attendus dans les allées du centre de congrès Atria, pendant les trois semaines d’ouverture. Vente, Salon des auteurs, animations à destination des jeunes… Le programme est encore riche. Les 6 infos à retenir.

250 000 livres

Plus de 250 000 livres seront mis en vente pendant les trois semaines d’ouverture de cette 51e édition de la Foire aux livres de Belfort (nos articles), indique Pierre Nétange, le président de Livres 90, organisateur de cet évènement d’envergure. En 2024, 126 000 livres ont trouvé preneur. Jamais plus de 150 000 livres sont mis en rayon simultanément. Ce qui fait répéter, d’année en année, au président, que les plus belles pépites littéraires seront peut-être à découvrir à la fin de l’événement. Et depuis le début de la Foire, 7,5 millions de livres ont été collectés, alors que 4,1 millions ont été vendus. Vertigineux.

45 auteurs

Les 25 et 26 octobre, la Foire aux livres organise le Salon des auteurs, « Savoureusement lire ». Nationaux, locaux et auteurs de BD sont attendus. En tout, 45 auteurs doivent se rendre à Belfort, dont sept auteurs de bandes dessinées, particulièrement prisés. Les auteurs jeunesse sont attendus, quant à eux, les 1er et 2 novembre. « On crée un moment pour eux », indique Pierre Nétange.

Bernard Werber ouvre la Foire aux livres

La Foire aux livres ouvre, par ailleurs, ce jeudi 16 octobre avec la présence exceptionnelle de Bernard Werber, qui profite d’une escale à Belfort pour organiser une séance de dédicaces sur le Salon, de 14 h 30 à 16 h. L’auteur au succès international vient de publier La voix de l’arbre ; il présentera à La Maison du peuple, en soirée, son spectacle V.I.E. (Voyage intérieur expérimental).

2 prix

C’est un projet qui tient à cœur de Pierre Nétange : le prix du lion à plume. 2025 en est la 6e édition. C’est un défi d’écriture lancé aux élèves du nord Franche-Comté. Pour cette édition, c’est le thème de la paix qui a été retenu. Et force est de constater que les propositions sont extrêmement qualitatives. Le prix sera remis ce vendredi 17 octobre, à 18 h. Le prix de la Ville de Belfort sera, quant à lui, dévoilé le 25 octobre, à 18 h.

Pierre Nétange, président et fondateur de Livres 90, qui organise la Foire aux livres de Belfort.
Pierre Nétange, président et fondateur de Livres 90, qui organise la Foire aux livres de Belfort. | ©Le Trois – Thibault Quartier

La jeunesse

« Nous sommes en train de détruire la jeunesse. » Pierre Nétange est alarmiste. Les écrans et le numérique éloignent les jeunes, notamment, des livres. « Les écrans sont en train de tout bousiller », déplore-t-il. Il en fait un combat : réussir à convaincre cette jeunesse à se reconnecter aux livres. « Ce que je voudrais, c’est que les enfants comprennent quel plaisir il y a à feuilleter un livre », confie-t-il. Il vient de tisser un partenariat avec Oikos pour faire venir de jeunes belfortains à la Foire aux livres pour découvrir l’envers du décors. Ils repartiront avec un ouvrage.

200 000 euros

C’est le budget de l’association Livre 90, qui organise la Foire aux livres. Les derniers résultats de l’association sont négatifs, ce qui implique de réduire la voilure, notamment dans l’espace loué au centre des congrès. Un coût qui a particulièrement augmenté ces dernières années, c’est celui de la sécurité. Indispensable, mais conséquent, de l’ordre de 10 % du budget. La 50e édition a aussi impliqué des dépenses supplémentaires détaille Pierre Nétange. 

  • OUVERTURE : De 14h à 19h, du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h, le samedi et le dimanche. Ouverture de la Foire aux livres, le jeudi 16 octobre. Elle ferme ses portes le 9 novembre, soit 25 jours d’ouverture – https://www.livres-90.fr/

