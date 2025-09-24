PUB

Belfort : 2000 fans de forts attendus les 4 et 5 octobre à l’Atria

Le fort des Perches, à Danjoutin. | © Le Trois P.-Y.R.
Le fort des Perches, à Danjoutin. | © Le Trois P.-Y.R.
En bref

L’association terrifortaine la sauvegarde du patrimoine militaire fortifié du nord Franche-Comté organise un forum international des fortifications militaires durant le premier week-end d’octobre.

Créée en 1985, la Caponnière est devenue une fédération en 2010. Elle a pour mission la sauvegarde du patrimoine militaire fortifié du Nord Franche-Comté, notamment la Ceinture fortifiée de Belfort : elle ne gère plus de fort en direct, mais vient en appui des associations locales qui s’occupent directement de la sauvegarde de forts et ouvrages fortifiés. Son action consiste donc aussi bien à faire connaître et découvrir les forts du nord Franche-Comté qu’à contribuer à former des guides aux premiers secours, aider à la préservation et à la mise en valeur des forts, ou encore organiser des action s auprès des écoles, comme actuellement à l’école Jules-Heidet de Belfort.

Dans le cadre de ces activités, la fédération organise les 4 et 5 octobre, au centre Atria de Belfort, un forum international des fortifications militaires. L’entrée sera totalement gratuite et une centaine de stands sont attendus : le Hartmannswillerkopf (ou Vieil Armand, site de la première Guerre mondiale, près de Cernay, dans le Haut-Rhin), l’hôtel des Invalides, les citadelles de Belfort et de Besançon, ou encore l’association Forte Cultura, association européenne de soutien au patrimoine fortifié.

A l’occasion de ce forum international, l’association philatélique Aphiest a créé un collector de quatre timbre : le premier avec des timbres sur le fort du Mont-Vaudois, le fort Dorsner, le fort Lachaux et le fort Ordener ; le second avec des timbres sur le fort du Bois-d’Oye, le fort de Sénarmont, le fort des Basses-Perches et l’ouvrage de La Côte. La Poste assurera une oblitération « Premier jour » .

Une bourse militaria est également prévue, ainsi qu’une exposition de véhicules militaires devant l’Atria (côté centre chorégraphique). Enfin, des visites théatralisées seront proposées au public : trois circuits depuis l’Atria jusqu’à la citadelle de Belfort, avec des guides costumés figurant Vauban ou Denfert-Rochereau.

Nos derniers articles

,
Signalétique du groupe automobile Stellantis, fusion de PSA et FCA. | ©Stellantis

Six usines Stellantis bientôt à l’arrêt en Europe, selon Les Echos

Le géant européen de l'automobile Stellantis s'apprête à mettre temporairement à l'arrêt cinq de ses usines en Europe, d'après le quotidien économique francais Les Echos, en plus de l'usine française de Poissy, près de Paris, où 2 000 salariés seront au chômage partiel en octobre.
Une vaste opération policière était en cours lundi matin dans le quartier sensible de Planoise à Besançon dans le cadre d'une enquête sur les fusillades liées au trafic de d

Valentigney : le maire porte plainte après un rodéo urbain, un étudiant de 19 ans condamné

Un jeune homme de 19 ans, originaire de Valentigney, a été reconnu coupable, mardi 23 septembre, de rodéo urbain et de violence avec arme par destination à Valentigney. L’étudiant, sans casier judiciaire, a écopé de dix mois de prison avec sursis simple, assortis de plusieurs interdictions.
Le Colisée, à Montbéliard, fermé depuis le 15 juillet 2025.

Montbéliard menace d’exproprier le propriétaire du Colisée

Le cinéma Colisée à Montbéliard est fermé depuis le 15 juillet. Des travaux de sécurité sont nécessaires. Faute de réponse du propriétaire depuis début août, la municipalité engage une procédure devant le tribunal administratif.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC