Belfort : 2000 fans de forts attendus les 4 et 5 octobre à l’Atria

Créée en 1985, la Caponnière est devenue une fédération en 2010. Elle a pour mission la sauvegarde du patrimoine militaire fortifié du Nord Franche-Comté, notamment la Ceinture fortifiée de Belfort : elle ne gère plus de fort en direct, mais vient en appui des associations locales qui s’occupent directement de la sauvegarde de forts et ouvrages fortifiés. Son action consiste donc aussi bien à faire connaître et découvrir les forts du nord Franche-Comté qu’à contribuer à former des guides aux premiers secours, aider à la préservation et à la mise en valeur des forts, ou encore organiser des action s auprès des écoles, comme actuellement à l’école Jules-Heidet de Belfort.

Dans le cadre de ces activités, la fédération organise les 4 et 5 octobre, au centre Atria de Belfort, un forum international des fortifications militaires. L’entrée sera totalement gratuite et une centaine de stands sont attendus : le Hartmannswillerkopf (ou Vieil Armand, site de la première Guerre mondiale, près de Cernay, dans le Haut-Rhin), l’hôtel des Invalides, les citadelles de Belfort et de Besançon, ou encore l’association Forte Cultura, association européenne de soutien au patrimoine fortifié.

A l’occasion de ce forum international, l’association philatélique Aphiest a créé un collector de quatre timbre : le premier avec des timbres sur le fort du Mont-Vaudois, le fort Dorsner, le fort Lachaux et le fort Ordener ; le second avec des timbres sur le fort du Bois-d’Oye, le fort de Sénarmont, le fort des Basses-Perches et l’ouvrage de La Côte. La Poste assurera une oblitération « Premier jour » .

Une bourse militaria est également prévue, ainsi qu’une exposition de véhicules militaires devant l’Atria (côté centre chorégraphique). Enfin, des visites théatralisées seront proposées au public : trois circuits depuis l’Atria jusqu’à la citadelle de Belfort, avec des guides costumés figurant Vauban ou Denfert-Rochereau.