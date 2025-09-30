PUB

Alsace-Moselle : les Malgré-nous auront droit à l’inscription « Mort pour la France »

drapeau français
les Malgré-nous auront droit à l'inscription "Mort pour la France" | ©Pixabay

Les Malgré-nous, ces Alsaciens et Mosellans enrôlés de force dans l'armée allemande pendant la Seconde guerre mondiale, pourront bientôt avoir droit à l'inscription "Mort pour la France" sur les monuments, a indiqué lundi le Souvenir français.

(AFP)

Une convention entre la région Grand Est et l’association mémorielle doit être signée à cet effet mercredi à Metz. Les communes d’Alsace et de Moselle pourront apposer « les noms de leurs concitoyens « Morts pour la France » entre 1939 et 1945, incorporés de force ou non, lorsque le monument aux morts de leur commune est silencieux (sans noms NDLR) ou en le complétant si cela s’avère nécessaire », précise l’association dans un communiqué.

L’initiative est conduite en partenariat avec le Conseil régional du Grand Est, qui a recensé l’ensemble des « Morts pour la France » des trois départements (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) en les regroupant par commune. « En particulier en Moselle, mais aussi en Alsace, de très nombreuses communes n’ont pas voulu mettre les noms des combattants, qui sont pourtant morts pour la France, mais qui sont morts pour la France en uniforme allemand », a souligné lundi le président du Souvenir français Serge Barcellini dans un entretien à ICI Lorraine.

40 000 Malgré-Nous ne sont jamais revenus

« La convention vise à corriger cette omission, 80 ans après la fin de la guerre, pour que ces soldats soient totalement intégrés et fassent partie de la grande famille de la commune », a-t-il dit. À l’occasion des cérémonies du 80e anniversaire de la Libération de Strasbourg l’an passé, le président Emmanuel Macron avait évoqué le sort des incorporés de force d’Alsace-Moselle, parlant d’un « crime de guerre » qu’il faut « reconnaître » et « enseigner ».

Plus de 130 000 Alsaciens et Mosellans, considérés comme Allemands après l’annexion de ces territoires, ont dû intégrer l’armée allemande, un drame qui reste douloureux dans la région. Envoyés pour la plupart sur le front russe, 40 000 d’entre eux ne seraient jamais revenus.

Nos derniers articles

,
Aymen Boutoutaou, attaquant et milieu offensif du FC Sochaux-Montbéliard, au mois d'août 2025, contre le Stade briochin.

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace à Concarneau le 3 octobre

Le FC Sochaux-Montbéliard retrouve le championnat de National, ce vendredi 3 octobre. Il se déplace à Concarneau, dans le cadre de la 9e journée. Les Jaune et Bleu sont toujours 2e, même s'ils n'ont pas joué le week-end dernier.
,
Montage de la nouvelle Peugeot e-3008, à l'usine Stellantis de Sochaux.

Stellantis : l’usine de Sochaux annule des séances en octobre

L’usine Stellantis de Sochaux ne travaillera pas plusieurs jours en octobre, pour adapter la production aux commandes des Peugeot 3008 et 5008 et aux différents mix des motorisations. La direction rassure que cela n’est pas comme à l’usine de Poissy ou de Mulhouse, qui doivent anticiper un risque de surstock.
Frédérique Mercks, directrice du centre départemental d'accès aux droits du Territoire de Belfort. | © Le Trois P.-Y.R.

Une « nuit » pour découvrir la justice

La « Nuit du droit » se déroulera ce jeudi 2 octobre dans toute la France. Le tribunal de Belfort s’y associe pour la première fois cette année et met en avant le centre départemental d’accès au droit. A Montbéliard, ce sera la 3eédition, avec pour thématique « Les mineurs face aux dangers ».

