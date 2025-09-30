L’initiative est conduite en partenariat avec le Conseil régional du Grand Est, qui a recensé l’ensemble des « Morts pour la France » des trois départements (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Moselle) en les regroupant par commune. « En particulier en Moselle, mais aussi en Alsace, de très nombreuses communes n’ont pas voulu mettre les noms des combattants, qui sont pourtant morts pour la France, mais qui sont morts pour la France en uniforme allemand », a souligné lundi le président du Souvenir français Serge Barcellini dans un entretien à ICI Lorraine.