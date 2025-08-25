À Lepuix, une bande du Cours Florent invente son festival

La compagnie du Ballon Savoureux, créée par Louis Zumkeller (en haut à gauche). | ©Le Trois - E.C.
Reportage

Ils ont la vingtaine et une solide amitié forgée au Cours Florent. Autour de Louis Zumkeller, originaire de Valdoie, huit jeunes comédiens ont décidé de monter leur propre festival de théâtre à Lepuix. Trois soirées entre classiques revisités et création contemporaine, pour rapprocher le public d’un art qu’ils veulent vivant et accessible.

Vendredi après-midi, dans la salle communale d’Evette-Salbert, l’air est ponctué de rires et de répliques récitées à haute voix. Au centre, un cercle de jeunes comédiens répète un passage. Leurs regards se croisent, complices, concentrés. Loin des scènes parisiennes, ces diplômés du prestigieux Cours Florent ont choisi de poser leurs valises dans le Territoire de Belfort, le temps d’un festival qu’ils ont eux-mêmes imaginé.

Parmi eux, Louis Zumkeller. Originaire de Valdoie, il est le fil conducteur de cette aventure. « Quand je suis parti à Paris, j’avais envie de montrer que la culture n’est pas réservée à la capitale, explique Louis. L’idée n’est pas de concurrencer ce qui existe déjà ici, mais d’élargir l’offre et de créer d’autres occasions de rencontre avec le public », glisse-t-il. En quelques mots, il résume l’envie qui a rassemblé autour de lui ses camarades de promo et amis désormais : Isaure, Tess, Amaury, Romane, Élise, Thomas, Charlotte et Pierre-Loup. Ils ont entre 24 et 30 ans, viennent de Metz, de Grenoble, d’Avignon, de Picardie ou de la capitale, et partagent une même passion du jeu.

Trois soirs de théâtre

Trois spectacles rythmeront les soirées. Le classique d’abord, avec Le Malade imaginaire de Molière et Le Legs de Marivaux. Puis une création contemporaine, Ça va se préciser, écrite et mise en scène par Isaure Gadou. Cette pièce, en forme de mise en abyme, suit Daniel, un homme qui assiste aux répétitions d’un trio de jeunes acteurs au moment où ils se lancent dans leur carrière. 

La compagnie du « Ballon savoureux », fondée par Louis, a choisi la salle communale de Lepuix comme premier terrain de jeu. Un choix qui n’a pas été simple. La troupe aurait rêvé d’un festival en plein air, à la manière de Bussang, mais l’aléa météo a eu raison de l’idée. Pourtant, l’espace impose ses propres atouts. « C’est une page blanche. On invente notre scène, on choisit où mettre les spectateurs. Jouer à même le sol, au même niveau que le public, permet une vraie proximité », souligne Louis.

Les choix de mise en scène le confirment : pas de costumes d’époque, de perruques poudrées ou de dentelles, mais une lecture moderne qui cherche à faire entendre autrement des mots anciens. « Dans Marivaux, il est question d’héritages, de choix dictés par l’argent et de sentiments contrariés. C’est incroyablement actuel », insiste Louis. Quant au Malade imaginaire, il révèle encore les excès d’un homme obsédé par sa santé, les rapports de pouvoir familiaux et la volonté d’une jeune fille d’échapper à un mariage forcé. « Ces problématiques traversent toujours nos vies. Ce sont des textes d’une actualité folle », complète Romane.

Défi collectif

Depuis le début de l’année, ils travaillent d’arrache-pied. Entre deux cachets, parfois sans certitude de jouer, ce projet est devenu une bouffée d’air. « Pour un comédien, le plus dur est de ne pas travailler, confie Romane. Alors, se lancer dans un festival, dans un coin qu’on ne connaissait pas, c’était excitant. C’est un défi collectif. » 

Le pari est ambitieux : créer de toutes pièces un rendez-vous culturel dans une commune où l’offre théâtrale se fait rare. Mais les jeunes comédiens s’y accrochent avec une énergie communicative. « On entend beaucoup que les spectateurs ne vont plus au théâtre. Mais il faut continuer d’attiser leur curiosité », sourit Louis.

Pour la compagnie, l’aventure ne fait que commencer. Le festival Les plateaux du Ballon, clin d’oeil au Ballon d’Alsace, veut être une première pierre, posée au pied des Vosges du Sud. La suite dépendra de l’accueil du public.

  • 📍 Où ? Salle polyvalente de Lepuix (Territoire de Belfort)
    📅 Quand ? Du vendredi 29 au dimanche 31 août 2025
    🎭 Programme

    • Le Legs de Marivaux – vendredi 29 août à 18h
    • Ça va se préciser (création) – vendredi 29 août à 19h30
    • Le Malade imaginaire de Molière – vendredi 29 août à 20h45
      (Représentations et reprises prévues sur les trois jours)
      💶 Tarifs : Gratuit pour les moins de 12 ans / 10 € le spectacle / 20 € le pass journée / Tarif spécial habitants de Lepuix : 7,50 € l’entrée, 15 € le pass.


