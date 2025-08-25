À Lepuix, une bande du Cours Florent invente son festival

Trois spectacles rythmeront les soirées. Le classique d’abord, avec Le Malade imaginaire de Molière et Le Legs de Marivaux. Puis une création contemporaine, Ça va se préciser, écrite et mise en scène par Isaure Gadou. Cette pièce, en forme de mise en abyme, suit Daniel, un homme qui assiste aux répétitions d’un trio de jeunes acteurs au moment où ils se lancent dans leur carrière.

La compagnie du « Ballon savoureux », fondée par Louis, a choisi la salle communale de Lepuix comme premier terrain de jeu. Un choix qui n’a pas été simple. La troupe aurait rêvé d’un festival en plein air, à la manière de Bussang, mais l’aléa météo a eu raison de l’idée. Pourtant, l’espace impose ses propres atouts. « C’est une page blanche. On invente notre scène, on choisit où mettre les spectateurs. Jouer à même le sol, au même niveau que le public, permet une vraie proximité », souligne Louis.

Les choix de mise en scène le confirment : pas de costumes d’époque, de perruques poudrées ou de dentelles, mais une lecture moderne qui cherche à faire entendre autrement des mots anciens. « Dans Marivaux, il est question d’héritages, de choix dictés par l’argent et de sentiments contrariés. C’est incroyablement actuel », insiste Louis. Quant au Malade imaginaire, il révèle encore les excès d’un homme obsédé par sa santé, les rapports de pouvoir familiaux et la volonté d’une jeune fille d’échapper à un mariage forcé. « Ces problématiques traversent toujours nos vies. Ce sont des textes d’une actualité folle », complète Romane.