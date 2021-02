[RESIPORTERS] Le groupe Sofia rencontre le préfet

Dina trouve que le préfet était « trop à l’aise ». Ludivine trouve que le préfet était « trop gentil » et Shérine trouve que le préfet « parlait bien il répondait à toute nos questions ».

« Je pensais qu’il allait être sur ses gardes et qu’il allait nous prendre de haut et qui allait être hautain, qu’il allait « faire la star » mais au contraire il a été très naturel et honnête avec nous » apprécient les jeunes filles.

« Nous ne pensions pas que le préfet allait ressembler à ça. Nous avions vu des photos de lui sur internet mais quand nous l’avons vu nous pensions qu’il allait être plus grand que ça, il est très jeune pour un préfet même s’il a 36 ans il ne les fait pas ».

« Je trouve que c’était une très belle expérience », résument Dina, Shérine et Ludivine. « D’avoir pu rencontrer le préfet on était tous intéressés et ça nous permis d’apprendre des choses qu’on ne savait pas sur la ville de Belfort comme sur le métier de préfet».

Le préfet a bien répondu aux questions qu’on lui a posées et nous le remercions.