[Soins] L’aloe vera, la plante à adopter

Il existe de nombreuses variétés d’aloès, mais la variété Aloe Barbadensis, l’aloe des Barbades, est la plus courante en cosmétique et soin. Ses principales qualités sont d’être adoucissante et hydratante.

En pharmacie ou en magasin bio, l’achat d’un tube de gel d’aloès avoisine les 15 euros. Mais ses nombreux bienfaits feront que ce tube, à lui seul, pourra en remplacer bien d’autres ! Un tube contre une dizaine : on gagne de la place sur nos étagères de salle de bain mais on réduit aussi, largement, nos déchets plastiques. Adieu l’après-rasage de monsieur, la crème hydratante de madame, la pommade cicatrisante pour les genoux éraflés des enfants, un contenant unique pour toute la famille ! Mais pour quels usages conseille-t-on cette plante (lire ci-contre) ?

On le trouve sous forme diverses, à adapter selon son usage :