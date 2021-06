Covid-19 : les auto-tests débarquent au lycée Denis Diderot

Au lycée Denis-Diderot, les auto-tests sont arrivés depuis le 17 mai et sont disponibles depuis le 18 mai.

Il s’agit de test nasopharyngés (nez) ressemblant à des tests PCR sauf que le goupillon ne s’enfonce pas aussi loin dans le nez qu’un test PCR car, pour pouvoir l’enfoncer plus loin, il faut avoir des compétences professionnelles. « Ces tests seront faits par les élèves et par le personnel à l’infirmerie », précise M. Cortier, l’infirmier du lycée.

Les tests sont basés sur le volontariat. Pour les élèves mineurs, il faudra faire signer un papier de consentement aux parents. Les tests doivent se réaliser en présence de l’infirmier, par groupe de 4 pendant le temps libre. « Je donne des créneaux horaires sur lesquelles je suis disponible », affirme M. Cortier. Il faudra attendre 35 minutes pour avoir le résultat du test. « Je ne sais pas si vous connaissez le test de grossesse. C’est la même chose (…) Une fois le mélange fait entre le goupillon et le produit, on met une ou deux gouttes de produit spécial sur le test et il y a des barres qui s’affichent. S’il y a une barre le test est négatif. S’il y a deux barres le test est positif », détaille-t-il.

Malheureusement, il y a eu un problème de communication et beaucoup d’élèves ne sont pas au courant du dispositif. L’information sera à nouveau diffusée. Il y a environ 700 tests disponibles. Les tests sont effectués gratuitement.