Six stagiaires de l’école de la 2e Chance Nord Franche-Comté ont réalisé un podcast sur La Poudrière. Charlotte et Vincent ont parlé de la programmation avec Vincent, le directeur. Brian et Sarah ont évoqué la gestion de la lumière sur scène avec Mélanie. Et Salomé et Adel ont discuté des coulisses de la Poudrière avec Vincent et Mélanie. Nous remercions très sincèrement l’équipe de La Poudrière pour son accueil, sa disponibilité et ses rires, un cocktail essentiel à la réussite de ce projet.