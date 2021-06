Trois histoires de tresse

C’est un roman de Laetitia Colombani paru en juin 2018 intitulé La Tresse. Il porte ce nom car dans une tresse il y a trois parties et ce livre comporte trois histoires différentes mais finalement reliées.

Chaque histoire se passe dans des pays différents. En Italie pour Giulia, au Canada pour Sarah et en Inde pour Smita. Ce livre est dédié aux femmes parce qu’il met en valeur leur combat au quotidien. Cet ouvrage nous a marquées et plus particulièrement l’histoire de Smita. Son parcours est peu commun en France, ce qui nous permet de nous rendre compte de comment se passe la vie d’une femme à l’étranger, des conditions misérables qu’elles peuvent endurer.