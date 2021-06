Ne jamais renoncer

L’histoire écrite par Laetitia Colombani s’intitule La Tresse. Elle se passe à plusieurs endroits : au Canada, en Inde et en Italie. On nous présente trois personnages : Smita, Sarah et Giulia. La scène qui m’a marqué est celle où Lalita, la fille de Smita, rentre battue par son maître pour ne pas avoir passé le balai dans la classe devant tout le monde. Ce qui m’a touché, c’est le fait que Lalita dévoile ce qu’il s’est passé le jour de la rentrée. Smita a fait beaucoup d’efforts pour que sa fille Lalita aille à l’école. Elle lui a même cousu un sari. Le moment fort est l’instant où Lalita rentre avec son sari déchiré. Smita est désemparée par les évènements, elle est submergée par la colère face au dos de sa fille, zébrée de marques. Beaucoup d’émotions jaillissent de cette scène car pour la première fois, Smita se retrouve à pleurer, elle qui d’habitude fait toujours face aux obstacles sans broncher. Son mari, Nagarajan, est aussi désemparé. Le moment est très poignant pour moi parce que les efforts de la mère sont réduits à néant. C’est le poids d’un système fermé qu’elle a décidé de dépasser. Malgré toutes ces difficultés, Smita reprendra son destin en main.